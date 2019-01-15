Що турбує українців найбільше (опитування)

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airmax78 написав:Кто поставил? В чем это выражается?
Цена на социальный хлеб в Украине (не в Израиле) уже поднялась, как минимум на 1,20 грн., после отмены дифференцированного тарифа на поставку электроэнергии для юридических лиц до 12-13 грн., по региону. Цены на продукты растут чуть ли не каждый день. Цены на лекарства растут также, некоторые в геометрической прогрессии, к примеру не плохие по качеству недорогие противоглаукомные препараты Хорватского производства стоили месяц назад 46 грн, сейчас 183 грн. Про набор для борща 2018, здесь была статья. Берите калькулятор, переводите в прожиточный минимум обычного пенсионера, бюджетника и т.д. о социальных гарантиях, которых так печется президент и команда в спичах. Окажу помощь. 20 буханок хлеба на месяц по 12 = 240 грн, подсолнечное масло 4 бутылки по 30 = 120грн, плюс хотя бы молоко по литру на неделю...весь набор потянет уже на 500 грн.
Жаловаться на рост цен и тарифов в стране, где тарифы все еще не рыночные - это все равно что жаловаться на снег и дождь.
airmax78 написав:Жаловаться на рост цен и тарифов в стране, где тарифы все еще не рыночные - это все равно что жаловаться на снег и дождь.
Говорить подобную гнусность, где люди выживают отнюдь не на рыночные зарплаты и пенсии, можно только в силу своей духовной и нравственной пустоты, будучи полным индифферентым в отношении людей и вызывает отвращение. Еще войну вспомните, а потом сразу же для контраста загляните в статистику увеличения состояний публичных людей во власти.
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 22 січ, 2019 17:14, всього редагувалось 1 раз.
ruvex написав:Говорить подобную гнусность, в силу своей духовной и нравственной пустоты, где люди выживают отнюдь не на рыночные зарплаты и пенсии все равно, что быть полным индиферентом в отношении людей и вызывает отвращение. Еще войну вспомните, а потом сразу же для контраста загляните в статистику увеличения состояний публичных людей во власти.
Ти диви, нарешті почали погоджуватись з тим, що з/п в Україні не доросли до ринкового рівня. Але ж, все-одно проти переїзду до регіону з ринковими з/п? Якесь замкнуте коло виходить.
airmax78 написав:Жаловаться на рост цен и тарифов в стране, где тарифы все еще не рыночные - это все равно что жаловаться на снег и дождь.
Говорить подобную гнусность, где люди выживают отнюдь не на рыночные зарплаты и пенсии, можно только в силу своей духовной и нравственной пустоты, будучи полным индифферентым в отношении людей и вызывает отвращение. Еще войну вспомните, а потом сразу же для контраста загляните в статистику увеличения состояний публичных людей во власти.
Да ладно зубожити. В воскресенье стою в очереди на выставку Марчука. Кстати, очередь метров 30 - приятно. Сзади пожилые муж с женой (лет по 60+). Обсуждают как лететь на... Юкотан. Говорит: вот есть билеты через Мадрид. Но, говорит, я через Мадрид не хочу - там этот поезд между терминалами - можно запутаться. Впереди стоит человек 12 то ли студентов, то ли еще кого: обсуждают как ездили на выставку Брейгеля в Вену. Сам только из Вены вернулся. В двух музеях столкнулся с большими группами украинцев с укриноязычным гидом. По виду - вряд ли киевляне. В целом уровень жизни у людей за последние 3 года вырос очень существенно. Ну, в общем-то, об этом и цены на недвигу ярко свидетельствуют и рост импрота промтоваров, и рост авторынка (это только официального, без миллиона евроблях).
airmax78 написав:Да ладно зубожити. В воскресенье стою в очереди на выставку Марчука. Кстати, очередь метров 30 - приятно. Сзади пожилые муж с женой (лет по 60+). Обсуждают как лететь на... Юкотан. Говорит: вот есть билеты через Мадрид. Но, говорит, я через Мадрид не хочу - там этот поезд между терминалами - можно запутаться. Впереди стоит человек 12 то ли студентов, то ли еще кого: обсуждают как ездили на выставку Брейгеля в Вену. Сам только из Вены вернулся. В двух музеях столкнулся с большими группами украинцев с укриноязычным гидом. По виду - вряд ли киевляне. В целом уровень жизни у людей за последние 3 года вырос очень существенно. Ну, в общем-то, об этом и цены на недвигу ярко свидетельствуют и рост импрота промтоваров, и рост авторынка (это только официального, без миллиона евроблях).
Не в тех очередях стоите. Вам бы куда-нибудь в Васильков или на Троещинский рынок, а лучше рынок возле Дарницкого вокзала
airmax78 написав:Да ладно зубожити. В воскресенье стою в очереди на выставку Марчука. Кстати, очередь метров 30 - приятно. Сзади пожилые муж с женой (лет по 60+). Обсуждают как лететь на... Юкотан. Говорит: вот есть билеты через Мадрид. Но, говорит, я через Мадрид не хочу - там этот поезд между терминалами - можно запутаться. Впереди стоит человек 12 то ли студентов, то ли еще кого: обсуждают как ездили на выставку Брейгеля в Вену. Сам только из Вены вернулся. В двух музеях столкнулся с большими группами украинцев с укриноязычным гидом. По виду - вряд ли киевляне. В целом уровень жизни у людей за последние 3 года вырос очень существенно. Ну, в общем-то, об этом и цены на недвигу ярко свидетельствуют и рост импрота промтоваров, и рост авторынка (это только официального, без миллиона евроблях).
Не в тех очередях стоите. Вам бы куда-нибудь в Васильков или на Троещинский рынок, а лучше рынок возле Дарницкого вокзала
Ну какие на рынке могут быть очереди? Разве что в женский туалет. Безвиз реально открыл для украинцев, в т.ч. не самых обеспеченных, Европу. Раньше те, кто хотел на автобусе, задешево поехать вынуждены были еще одну стоимость билета за визы отдать. Многих это останавливало. А сейчас за стоимость автобусного тура они могут полететь лоукостером. И без расходов на визы. И летят. Но безвиз же нафиг не нужен - и так же без проблем летали. 400 евро в Вену туда обратно. Ну никаких же проблем. А сейчас 70 евро туда обратно. Совсем ведь ничего не изменилось с безвизом.
airmax78 написав:Безвиз реально открыл для украинцев, в т.ч. не самых обеспеченных, Европу.
Безвиз безусловно хорошо. Но Половина одесситов ни разу не выезжала даже в соседние области Украины, а 85% горожан ни разу не были за границей. Об этом говорят итоги социологического исследования о мобильности граждан Украины, проведенного Международным Республиканским институтом. https://uc.od.ua/news/traffic/1201185
Вероятно потому что финансовая обеспеченность граждан не позволяет им вот так махнуть в отпуск в Вену и попить кофе.