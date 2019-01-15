Що турбує українців найбільше (опитування)

Додано: Вів 22 січ, 2019 18:31

ruvex написав: airmax78 написав: Жаловаться на рост цен и тарифов в стране, где тарифы все еще не рыночные - это все равно что жаловаться на снег и дождь. Жаловаться на рост цен и тарифов в стране, где тарифы все еще не рыночные - это все равно что жаловаться на снег и дождь.

Говорить подобную гнусность, где люди выживают отнюдь не на рыночные зарплаты и пенсии, можно только в силу своей духовной и нравственной пустоты, будучи полным индифферентым в отношении людей и вызывает отвращение. Еще войну вспомните, а потом сразу же для контраста загляните в статистику увеличения состояний публичных людей во власти. Говорить подобную гнусность, где люди выживают отнюдь не на рыночные зарплаты и пенсии, можно только в силу своей духовной и нравственной пустоты, будучи полным индифферентым в отношении людей и вызывает отвращение. Еще войну вспомните, а потом сразу же для контраста загляните в статистику увеличения состояний публичных людей во власти.

Да ладно зубожити. В воскресенье стою в очереди на выставку Марчука. Кстати, очередь метров 30 - приятно. Сзади пожилые муж с женой (лет по 60+). Обсуждают как лететь на... Юкотан. Говорит: вот есть билеты через Мадрид. Но, говорит, я через Мадрид не хочу - там этот поезд между терминалами - можно запутаться. Впереди стоит человек 12 то ли студентов, то ли еще кого: обсуждают как ездили на выставку Брейгеля в Вену. Сам только из Вены вернулся. В двух музеях столкнулся с большими группами украинцев с укриноязычным гидом. По виду - вряд ли киевляне. В целом уровень жизни у людей за последние 3 года вырос очень существенно. Ну, в общем-то, об этом и цены на недвигу ярко свидетельствуют и рост импрота промтоваров, и рост авторынка (это только официального, без миллиона евроблях).