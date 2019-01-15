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Що турбує українців
найбільше (опитування)

Що турбує українців найбільше (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:51

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  freeze написав:Половина одесситов ни разу не выезжала даже в соседние области Украины, а 85% горожан ни разу не были за границей. Об этом говорят итоги социологического исследования о мобильности граждан Украины, проведенного Международным Республиканским институтом.
https://uc.od.ua/news/traffic/1201185

Вероятно потому что финансовая обеспеченность граждан не позволяет им вот так махнуть в отпуск в Вену и попить кофе.

Так шо, одесити живуть гірше за полтавців чи черкасців, що менше за них були в Європі чи інших регіонах України? Тут не в грошах справа, а в совковому менталітеті. Донбас, по таким опитуванням, був в лідерах домосідів, от і досиділись.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:57

  shapo написав:
  airmax78 написав:Ну какие на рынке могут быть очереди?


Там реальные люди по которым видно как живет настоящая Украина, а не та что стоит в очереди в музей в Киеве или летает в Вену выпить чашечку кофе

А те то есть не реальные люди, да. Где это видано, люди еще культурной жизнью интересуются. Надо на бомжей вокзальных ориентироваться, от где экзистенция
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:43

  Faceless написав:
  shapo написав:Там реальные люди по которым видно как живет настоящая Украина, а не та что стоит в очереди в музей в Киеве или летает в Вену выпить чашечку кофе

А те то есть не реальные люди, да. Где это видано, люди еще культурной жизнью интересуются. Надо на бомжей вокзальных ориентироваться, от где экзистенция


Результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Reportпо уровню личного богатства населения, показатель на середину 2018 года составлял $1563.
Ближайшие соседи, которые обогнали Украину: Непал ($2054), Камерун ($2282), Кения ($2306) Бангладеш ($2332), Лесото ($2640). Позади в списке Таджикистан ($1364), Замбия ($1197), Сирия ($1190), Мали ($1094).
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В рейтинге, международной консалтинговой компании Mercer из — 231 мегаполисов. Оценка проводилась по параметрам: политическая стабильность, уровень преступности, экономическая, социально-культурная среда, качество медицины и образования, инфраструктура.
Выше Киева расположились Кампала (Уганда) — 172-е место и Ереван (Армения) — 171-е.

Можно и на бомжей в центре Киева, даже с таким сарказмом - но показатель уровня страны:
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:02

  freeze написав:
  airmax78 написав:Безвиз реально открыл для украинцев, в т.ч. не самых обеспеченных, Европу.


Безвиз безусловно хорошо.
Но
Половина одесситов ни разу не выезжала даже в соседние области Украины, а 85% горожан ни разу не были за границей. Об этом говорят итоги социологического исследования о мобильности граждан Украины, проведенного Международным Республиканским институтом.
https://uc.od.ua/news/traffic/1201185

Вероятно потому что финансовая обеспеченность граждан не позволяет им вот так махнуть в отпуск в Вену и попить кофе.

Да не из-за бедности они ж0пу свою оторвать не могут. Им просто не интересно. Мой брат с женой - яркий пример. ЗП 1,5куе на двоих, жильем обеспечены. За пределы Украины ни разу в жизни не выезжали. Спрашиваю: почему? А что мы там не видели?
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:08

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  ruvex написав:Результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Reportпо уровню личного богатства населения, показатель на середину 2018 года составлял $1563.

В кого є квартири чи будинки в крупних містах (більше 250 тис), в тих мінімум по $5000 на душу, в селах є паї, які кошутують не менше. Що вони там рахують?
https://news.finance.ua/ua/news/-/36093 ... -dobrobutu
Вважається, що в Україні проживають 35,6 млн громадян віком понад 20 років. Кожен із дорослих українців, згідно з дослідженням Credit Suisse, наприкінці червня 2015 року в середньому володів фінансовими активами в розмірі $370 і мав борги обсягом $427. Вартість його нерухомості та інших нефінансових активів становила $1494.

Тут треба зазначити, що ці дані не відображають реальної ситуації й були актуальними, можливо, багато років тому. Забезпеченість житлом в Україні, за підрахунками вітчизняних девелоперів, становить приблизно 26,5 кв. м на людину, середня вартість квадратного метра в Україні водночас дорівнює $250, тобто на одного жителя країни в середньому припадає нерухомості на понад $6 000.

Отже, швейцарські дослідники вважають, що якщо від сукупного багатства громадян України відняти борги, то залишиться досить скромна сума – $51 млрд, або $1 437 в перерахунку на кожного дорослого. Це втричі менше, ніж у середньостатистичного африканця або індуса. Показник багатства китайця вищий у п’ятнадцять разів, американця – у двісті разів. Багатство громадян США дослідники оцінили в $85,9 трлн або в $352 996 в перерахунку на одиницю дорослого населення.

Навіть якщо відняти 120 млрд доларів боргів, то все одно буде не 50, а 100 млрд багатства.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:14

Назад в будущее или вспомним 90-е.

  airmax78 написав:Да ладно зубожити. В воскресенье стою в очереди на выставку Марчука. Кстати, очередь метров 30 - приятно. Сзади пожилые муж с женой (лет по 60+). Обсуждают как лететь на... Юкотан.

Теперь свежее по региону, в очереди тоже обсуждают, как взять социального от местного хлебокомбината не более 2 буханок в руки, с собой "на Юкотан".

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