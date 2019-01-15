Що турбує українців найбільше (опитування)

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freeze написав:Половина одесситов ни разу не выезжала даже в соседние области Украины, а 85% горожан ни разу не были за границей. Об этом говорят итоги социологического исследования о мобильности граждан Украины, проведенного Международным Республиканским институтом. https://uc.od.ua/news/traffic/1201185
Вероятно потому что финансовая обеспеченность граждан не позволяет им вот так махнуть в отпуск в Вену и попить кофе.
Так шо, одесити живуть гірше за полтавців чи черкасців, що менше за них були в Європі чи інших регіонах України? Тут не в грошах справа, а в совковому менталітеті. Донбас, по таким опитуванням, був в лідерах домосідів, от і досиділись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
shapo написав:Там реальные люди по которым видно как живет настоящая Украина, а не та что стоит в очереди в музей в Киеве или летает в Вену выпить чашечку кофе
А те то есть не реальные люди, да. Где это видано, люди еще культурной жизнью интересуются. Надо на бомжей вокзальных ориентироваться, от где экзистенция
Результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Reportпо уровню личного богатства населения, показатель на середину 2018 года составлял $1563. Ближайшие соседи, которые обогнали Украину: Непал ($2054), Камерун ($2282), Кения ($2306) Бангладеш ($2332), Лесото ($2640). Позади в списке Таджикистан ($1364), Замбия ($1197), Сирия ($1190), Мали ($1094). В рейтинге, международной консалтинговой компании Mercer из — 231 мегаполисов. Оценка проводилась по параметрам: политическая стабильность, уровень преступности, экономическая, социально-культурная среда, качество медицины и образования, инфраструктура. Выше Киева расположились Кампала (Уганда) — 172-е место и Ереван (Армения) — 171-е.
Можно и на бомжей в центре Киева, даже с таким сарказмом - но показатель уровня страны:
airmax78 написав:Безвиз реально открыл для украинцев, в т.ч. не самых обеспеченных, Европу.
Безвиз безусловно хорошо. Но Половина одесситов ни разу не выезжала даже в соседние области Украины, а 85% горожан ни разу не были за границей. Об этом говорят итоги социологического исследования о мобильности граждан Украины, проведенного Международным Республиканским институтом. https://uc.od.ua/news/traffic/1201185
Вероятно потому что финансовая обеспеченность граждан не позволяет им вот так махнуть в отпуск в Вену и попить кофе.
Да не из-за бедности они ж0пу свою оторвать не могут. Им просто не интересно. Мой брат с женой - яркий пример. ЗП 1,5куе на двоих, жильем обеспечены. За пределы Украины ни разу в жизни не выезжали. Спрашиваю: почему? А что мы там не видели?
Вважається, що в Україні проживають 35,6 млн громадян віком понад 20 років. Кожен із дорослих українців, згідно з дослідженням Credit Suisse, наприкінці червня 2015 року в середньому володів фінансовими активами в розмірі $370 і мав борги обсягом $427. Вартість його нерухомості та інших нефінансових активів становила $1494.
Тут треба зазначити, що ці дані не відображають реальної ситуації й були актуальними, можливо, багато років тому. Забезпеченість житлом в Україні, за підрахунками вітчизняних девелоперів, становить приблизно 26,5 кв. м на людину, середня вартість квадратного метра в Україні водночас дорівнює $250, тобто на одного жителя країни в середньому припадає нерухомості на понад $6 000.
Отже, швейцарські дослідники вважають, що якщо від сукупного багатства громадян України відняти борги, то залишиться досить скромна сума – $51 млрд, або $1 437 в перерахунку на кожного дорослого. Це втричі менше, ніж у середньостатистичного африканця або індуса. Показник багатства китайця вищий у п’ятнадцять разів, американця – у двісті разів. Багатство громадян США дослідники оцінили в $85,9 трлн або в $352 996 в перерахунку на одиницю дорослого населення.
Навіть якщо відняти 120 млрд доларів боргів, то все одно буде не 50, а 100 млрд багатства.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...