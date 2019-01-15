Що турбує українців найбільше (опитування)

Вважається, що в Україні проживають 35,6 млн громадян віком понад 20 років. Кожен із дорослих українців, згідно з дослідженням Credit Suisse, наприкінці червня 2015 року в середньому володів фінансовими активами в розмірі $370 і мав борги обсягом $427. Вартість його нерухомості та інших нефінансових активів становила $1494.



Тут треба зазначити, що ці дані не відображають реальної ситуації й були актуальними, можливо, багато років тому. Забезпеченість житлом в Україні, за підрахунками вітчизняних девелоперів, становить приблизно 26,5 кв. м на людину, середня вартість квадратного метра в Україні водночас дорівнює $250, тобто на одного жителя країни в середньому припадає нерухомості на понад $6 000.



Отже, швейцарські дослідники вважають, що якщо від сукупного багатства громадян України відняти борги, то залишиться досить скромна сума – $51 млрд, або $1 437 в перерахунку на кожного дорослого. Це втричі менше, ніж у середньостатистичного африканця або індуса. Показник багатства китайця вищий у п’ятнадцять разів, американця – у двісті разів. Багатство громадян США дослідники оцінили в $85,9 трлн або в $352 996 в перерахунку на одиницю дорослого населення.