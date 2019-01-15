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Що турбує українців найбільше (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:53

  Aps написав:
ruvex написав:Как и подобных очередей в нашем городе за хлебом еще буквально тройку дней назад не было, а теперь это становится постоянным явлением.


Что ж такого случилось три дня тому назад?

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4559960#p4559960
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