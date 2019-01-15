Що турбує українців найбільше (опитування)

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:53
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4559960#p4559960
Aps написав:
ruvex написав:Как и подобных очередей в нашем городе за хлебом еще буквально тройку дней назад не было, а теперь это становится постоянным явлением.
Что ж такого случилось три дня тому назад?
В остальном, шутка ли, что из молочных продуктов, например, творог Простоквашино кисломолочный 15% 300г стоит от 60 до 72 грн.
Хотя, правда, все относительно, можно есть кондитерку "Рошен", она социально адаптированная.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 09:13
Я понял, Рувекс призывает голосовать за кандидата, который пообщает не развитие, а просто выживание. Низкая коммуналка, дешевый газ, социальный хлеб, вот это все. Привет 90-е. 27 лет ничему не научили. Еще чуть-чуть и в ход пойдут коммунистические лозунги. Рувекс, кто голосует за выживание - обречен выживать.
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airmax78
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Додано: Сер 23 січ, 2019 09:48
airmax78 написав:
Я понял, Рувекс призывает голосовать за кандидата, который пообщает не развитие, а просто выживание. Низкая коммуналка, дешевый газ, социальный хлеб, вот это все. Привет 90-е. 27 лет ничему не научили. Еще чуть-чуть и в ход пойдут коммунистические лозунги. Рувекс, кто голосует за выживание - обречен выживать.
Обещать - не мешки ворочать.
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vetka
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Додано: Сер 23 січ, 2019 09:54
В рейтинге инновационных экономик от Блумберга Украина благополучно сползает все дальше вниз с каждым годом правления так называемых эффективных управленцев,
с 46 в прошлом году на 53 место в этом году, обогнал нас, например, санкционный Иран с женщинами в чадрах.
Кстати в 2016 году Украина занимала 41 место.
Кстати в 2015 году Украина занимала 33 место. !!!
Странно, что находится еще достаточное количество мазохистов, которые шумят - хотим еще, давай еще.
Еще на 5 лет )))
А жизнь-то бежит, еще 5 лет таких эффективных управленцев, даже не знаю, что будет.
Аграрно-сырьевая страна, в которой всё население со страхом следит за урожайностью подсолнечника, иначе откуда деньги будут бюджетникам?
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freeze
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Додано: Сер 23 січ, 2019 10:04
vetka написав: airmax78 написав:
Я понял, Рувекс призывает голосовать за кандидата, который пообщает не развитие, а просто выживание. Низкая коммуналка, дешевый газ, социальный хлеб, вот это все. Привет 90-е. 27 лет ничему не научили. Еще чуть-чуть и в ход пойдут коммунистические лозунги. Рувекс, кто голосует за выживание - обречен выживать.
Обещать - не мешки ворочать.
Понятно, что из голосовавших за выживание, выживут не все. Но это выяснится папизже.
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airmax78
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