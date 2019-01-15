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Що турбує українців
найбільше (опитування)

Що турбує українців найбільше (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 17181920>
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:53

  Aps написав:
ruvex написав:Как и подобных очередей в нашем городе за хлебом еще буквально тройку дней назад не было, а теперь это становится постоянным явлением.


Что ж такого случилось три дня тому назад?

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4559960#p4559960

В остальном, шутка ли, что из молочных продуктов, например, творог Простоквашино кисломолочный 15% 300г стоит от 60 до 72 грн.
Хотя, правда, все относительно, можно есть кондитерку "Рошен", она социально адаптированная.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:13

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

Я понял, Рувекс призывает голосовать за кандидата, который пообщает не развитие, а просто выживание. Низкая коммуналка, дешевый газ, социальный хлеб, вот это все. Привет 90-е. 27 лет ничему не научили. Еще чуть-чуть и в ход пойдут коммунистические лозунги. Рувекс, кто голосует за выживание - обречен выживать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:48

  airmax78 написав:Я понял, Рувекс призывает голосовать за кандидата, который пообщает не развитие, а просто выживание. Низкая коммуналка, дешевый газ, социальный хлеб, вот это все. Привет 90-е. 27 лет ничему не научили. Еще чуть-чуть и в ход пойдут коммунистические лозунги. Рувекс, кто голосует за выживание - обречен выживать.

Обещать - не мешки ворочать.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:54

В рейтинге инновационных экономик от Блумберга Украина благополучно сползает все дальше вниз с каждым годом правления так называемых эффективных управленцев,
с 46 в прошлом году на 53 место в этом году, обогнал нас, например, санкционный Иран с женщинами в чадрах.

Кстати в 2016 году Украина занимала 41 место.
Кстати в 2015 году Украина занимала 33 место. !!!

Странно, что находится еще достаточное количество мазохистов, которые шумят - хотим еще, давай еще.
Еще на 5 лет )))

А жизнь-то бежит, еще 5 лет таких эффективных управленцев, даже не знаю, что будет.
Аграрно-сырьевая страна, в которой всё население со страхом следит за урожайностью подсолнечника, иначе откуда деньги будут бюджетникам?
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:04

  vetka написав:
  airmax78 написав:Я понял, Рувекс призывает голосовать за кандидата, который пообщает не развитие, а просто выживание. Низкая коммуналка, дешевый газ, социальный хлеб, вот это все. Привет 90-е. 27 лет ничему не научили. Еще чуть-чуть и в ход пойдут коммунистические лозунги. Рувекс, кто голосует за выживание - обречен выживать.

Обещать - не мешки ворочать.

Понятно, что из голосовавших за выживание, выживут не все. Но это выяснится папизже.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:28

  freeze написав:В рейтинге инновационных экономик от Блумберга Украина благополучно сползает все дальше вниз с каждым годом правления так называемых эффективных управленцев,
с 46 в прошлом году на 53 место в этом году, обогнал нас, например, санкционный Иран с женщинами в чадрах.

Кстати в 2016 году Украина занимала 41 место.
Кстати в 2015 году Украина занимала 33 место. !!!

Странно, что находится еще достаточное количество мазохистов, которые шумят - хотим еще, давай еще.
Еще на 5 лет )))

А жизнь-то бежит, еще 5 лет таких эффективных управленцев, даже не знаю, что будет.
Аграрно-сырьевая страна, в которой всё население со страхом следит за урожайностью подсолнечника, иначе откуда деньги будут бюджетникам?

Я вам больше скажу, в этом рейтинге, ниже первой 20ки уже никто не смотрит и не анализирует (а объективно, значение имеют первые 3). Поэтому 20е место, 33е или 156 - до сраки (рейтинг globalfirepower в помощь) Мы в хвосте - это понятно. Единственный шанс из хвоста выйти - деолигирхизация, верховенство закона, отсутствие пронизывающей все коррупции, гражданские свободы. Это те направления, на которых с большим или меньшим успехом работает Порох. Все остальные кандидаты - это откат назад. И в случае отката, перед следующими выборами вас уже не будет заботить вопрос: сколько мы подсолнечника соберем. Актуальней будет вопрос: надо встать пораньше, занять очередь за социальным хлебом.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:38

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

деолигирхизация, верховенство закона, отсутствие пронизывающей все коррупции, гражданские свободы. Это те направления, на которых с большим или меньшим успехом работает Порох.

:lol: :mrgreen: :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:43

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

ruvex написав:
  Faceless написав:
  shapo написав:Там реальные люди по которым видно как живет настоящая Украина, а не та что стоит в очереди в музей в Киеве или летает в Вену выпить чашечку кофе

А те то есть не реальные люди, да. Где это видано, люди еще культурной жизнью интересуются. Надо на бомжей вокзальных ориентироваться, от где экзистенция


Результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Reportпо уровню личного богатства населения, показатель на середину 2018 года составлял $1563.
Ближайшие соседи, которые обогнали Украину: Непал ($2054), Камерун ($2282), Кения ($2306) Бангладеш ($2332), Лесото ($2640). Позади в списке Таджикистан ($1364), Замбия ($1197), Сирия ($1190), Мали ($1094).

Надо быть совсем оторванным от реальности, что всерьёз воспринимать эти бредовые цифры. Да только в БС на одного человека приходится порядка трети этой цифры (и это если делить брутто на всех, вместе с младенцами), в кеше даже по скромным оценкам ещё больше, плюс собственность в виде недвижимости, земли, авто у миллионов. Какие нафиг 1500 долл богатства.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:08

  Alex2007 написав:
деолигирхизация, верховенство закона, отсутствие пронизывающей все коррупции, гражданские свободы. Это те направления, на которых с большим или меньшим успехом работает Порох.

:lol: :mrgreen: :?

Я так понимаю, что НАБУ, НАЗПК, антикоррупционный суд, обязательное декларирование - это все у нас существовало с 1991 года. Или вы думали, что они сходу, за год-два уничтожат то, что выстраивалось десятилетиями и стало уже неотъемлемой частью нашего общества?
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:13

  ruvex написав:
  Aps написав:
ruvex написав:Как и подобных очередей в нашем городе за хлебом еще буквально тройку дней назад не было, а теперь это становится постоянным явлением.


Что ж такого случилось три дня тому назад?

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4559960#p4559960

В остальном, шутка ли, что из молочных продуктов, например, творог Простоквашино кисломолочный 15% 300г стоит от 60 до 72 грн.
Хотя, правда, все относительно, можно есть кондитерку "Рошен", она социально адаптированная.

Простите, СКОЛЬКО? Я на рынке в прошлое воскресенье покупал килограмм за 220 рублей. И цена выросла от обычных 200-от только потому, что скоро отел.
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