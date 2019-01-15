Що турбує українців найбільше (опитування)

Додано: Сер 23 січ, 2019 09:54

В рейтинге инновационных экономик от Блумберга Украина благополучно сползает все дальше вниз с каждым годом правления так называемых эффективных управленцев,

с 46 в прошлом году на 53 место в этом году, обогнал нас, например, санкционный Иран с женщинами в чадрах.



Кстати в 2016 году Украина занимала 41 место.

Кстати в 2015 году Украина занимала 33 место. !!!



Странно, что находится еще достаточное количество мазохистов, которые шумят - хотим еще, давай еще.

Еще на 5 лет )))



А жизнь-то бежит, еще 5 лет таких эффективных управленцев, даже не знаю, что будет.

Аграрно-сырьевая страна, в которой всё население со страхом следит за урожайностью подсолнечника, иначе откуда деньги будут бюджетникам?