|
|
|
Що турбує українців найбільше (опитування)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:53
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4559960#p4559960
Aps написав:
ruvex написав:Как и подобных очередей в нашем городе за хлебом еще буквально тройку дней назад не было, а теперь это становится постоянным явлением.
Что ж такого случилось три дня тому назад?
В остальном, шутка ли, что из молочных продуктов, например, творог Простоквашино кисломолочный 15% 300г стоит от 60 до 72 грн.
Хотя, правда, все относительно, можно есть кондитерку "Рошен", она социально адаптированная.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 7156
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 407 раз.
- Подякували: 1071 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 23 січ, 2019 09:13
Я понял, Рувекс призывает голосовать за кандидата, который пообщает не развитие, а просто выживание. Низкая коммуналка, дешевый газ, социальный хлеб, вот это все. Привет 90-е. 27 лет ничему не научили. Еще чуть-чуть и в ход пойдут коммунистические лозунги. Рувекс, кто голосует за выживание - обречен выживать.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 27659
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 713 раз.
- Подякували: 3075 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 23 січ, 2019 09:48
airmax78 написав:
Я понял, Рувекс призывает голосовать за кандидата, который пообщает не развитие, а просто выживание. Низкая коммуналка, дешевый газ, социальный хлеб, вот это все. Привет 90-е. 27 лет ничему не научили. Еще чуть-чуть и в ход пойдут коммунистические лозунги. Рувекс, кто голосует за выживание - обречен выживать.
Обещать - не мешки ворочать.
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 5844
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 345 раз.
- Подякували: 987 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 січ, 2019 09:54
В рейтинге инновационных экономик от Блумберга Украина благополучно сползает все дальше вниз с каждым годом правления так называемых эффективных управленцев,
с 46 в прошлом году на 53 место в этом году, обогнал нас, например, санкционный Иран с женщинами в чадрах.
Кстати в 2016 году Украина занимала 41 место.
Кстати в 2015 году Украина занимала 33 место. !!!
Странно, что находится еще достаточное количество мазохистов, которые шумят - хотим еще, давай еще.
Еще на 5 лет )))
А жизнь-то бежит, еще 5 лет таких эффективных управленцев, даже не знаю, что будет.
Аграрно-сырьевая страна, в которой всё население со страхом следит за урожайностью подсолнечника, иначе откуда деньги будут бюджетникам?
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 9264
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2713 раз.
- Подякували: 3745 раз.
-
- Профіль
-
15
1
1
Додано: Сер 23 січ, 2019 10:04
vetka написав: airmax78 написав:
Я понял, Рувекс призывает голосовать за кандидата, который пообщает не развитие, а просто выживание. Низкая коммуналка, дешевый газ, социальный хлеб, вот это все. Привет 90-е. 27 лет ничему не научили. Еще чуть-чуть и в ход пойдут коммунистические лозунги. Рувекс, кто голосует за выживание - обречен выживать.
Обещать - не мешки ворочать.
Понятно, что из голосовавших за выживание, выживут не все. Но это выяснится папизже.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 27659
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 713 раз.
- Подякували: 3075 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 23 січ, 2019 10:28
freeze написав:
В рейтинге инновационных экономик от Блумберга Украина благополучно сползает все дальше вниз с каждым годом правления так называемых эффективных управленцев,
с 46 в прошлом году на 53 место в этом году, обогнал нас, например, санкционный Иран с женщинами в чадрах.
Кстати в 2016 году Украина занимала 41 место.
Кстати в 2015 году Украина занимала 33 место. !!!
Странно, что находится еще достаточное количество мазохистов, которые шумят - хотим еще, давай еще.
Еще на 5 лет )))
А жизнь-то бежит, еще 5 лет таких эффективных управленцев, даже не знаю, что будет.
Аграрно-сырьевая страна, в которой всё население со страхом следит за урожайностью подсолнечника, иначе откуда деньги будут бюджетникам?
Я вам больше скажу, в этом рейтинге, ниже первой 20ки уже никто не смотрит и не анализирует (а объективно, значение имеют первые 3). Поэтому 20е место, 33е или 156 - до сраки (рейтинг globalfirepower в помощь) Мы в хвосте - это понятно. Единственный шанс из хвоста выйти - деолигирхизация, верховенство закона, отсутствие пронизывающей все коррупции, гражданские свободы. Это те направления, на которых с большим или меньшим успехом работает Порох. Все остальные кандидаты - это откат назад. И в случае отката, перед следующими выборами вас уже не будет заботить вопрос: сколько мы подсолнечника соберем. Актуальней будет вопрос: надо встать пораньше, занять очередь за социальным хлебом.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 27659
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 713 раз.
- Подякували: 3075 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 23 січ, 2019 10:38
-
Alex2007
-
-
- Повідомлень: 1189
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 563 раз.
- Подякували: 414 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 23 січ, 2019 10:43
ruvex написав: Faceless написав: shapo написав:
Там реальные люди по которым видно как живет настоящая Украина, а не та что стоит в очереди в музей в Киеве или летает в Вену выпить чашечку кофе
А те то есть не реальные люди, да. Где это видано, люди еще культурной жизнью интересуются. Надо на бомжей вокзальных ориентироваться, от где экзистенция
Результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Reportпо уровню личного богатства населения, показатель на середину 2018 года составлял $1563.Ближайшие соседи, которые обогнали Украину: Непал ($2054), Камерун ($2282), Кения ($2306) Бангладеш ($2332), Лесото ($2640). Позади в списке Таджикистан ($1364), Замбия ($1197), Сирия ($1190), Мали ($1094).
Надо быть совсем оторванным от реальности, что всерьёз воспринимать эти бредовые цифры. Да только в БС на одного человека приходится порядка трети этой цифры (и это если делить брутто на всех, вместе с младенцами), в кеше даже по скромным оценкам ещё больше, плюс собственность в виде недвижимости, земли, авто у миллионов. Какие нафиг 1500 долл богатства.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23321
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1102 раз.
- Подякували: 5312 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:08
Я так понимаю, что НАБУ, НАЗПК, антикоррупционный суд, обязательное декларирование - это все у нас существовало с 1991 года. Или вы думали, что они сходу, за год-два уничтожат то, что выстраивалось десятилетиями и стало уже неотъемлемой частью нашего общества?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 27659
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 713 раз.
- Подякували: 3075 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:13
ruvex написав:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4559960#p4559960
Aps написав:
ruvex написав:Как и подобных очередей в нашем городе за хлебом еще буквально тройку дней назад не было, а теперь это становится постоянным явлением.
Что ж такого случилось три дня тому назад?
В остальном, шутка ли, что из молочных продуктов, например, творог Простоквашино кисломолочный 15% 300г стоит от 60 до 72 грн.
Хотя, правда, все относительно, можно есть кондитерку "Рошен", она социально адаптированная.
Простите, СКОЛЬКО? Я на рынке в прошлое воскресенье покупал килограмм за 220 рублей. И цена выросла от обычных 200-от только потому, что скоро отел.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 5978
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|