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Що турбує українців
найбільше (опитування)

Що турбує українців найбільше (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 19202122>
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:21

  lapay написав:тому судді і депутати безсмертні, тобто, реально недоторкані.


Нагнетаете зраду и безысходность)))
Всего лишь 300 голосов от правящей коалиции и судьи прикасаемые, и депутаты, на это нужна политическая воля и решимость, а не пустая говорильня.
Нет 300 голосов - обращение к народу как было не раз у Франклина Рузвельта или Черчилля, или Саакашвили, и всё быстро решается.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:27

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  freeze написав:Всего лишь 300 голосов от правящей коалиции и судьи прикасаемые, и депутаты, на это нужна политическая воля и решимость, а не пустая говорильня.
Нет 300 голосов - обращение к народу как было не раз у Франклина Рузвельта или Черчилля, или Саакашвили, и всё быстро решается.

300 спартанців на таке не наберуть, хіба що разом з законом про імпічмент Президента - дурних підставлятись немає.
Не розумію, як може спрацювати якесь звернення? Це, типу, зробити держпереворот, знищивши законодавчу гілку влади?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:33

  lapay написав:300 спартанців на таке не наберуть, хіба що разом з законом про імпічмент Президента - дурних підставлятись немає.


Естественно, разом с законом про импичмент Президента, пять лет маразма - нельзя фактически законно устранить неоправдавшего доверие Президента

  lapay написав:Не розумію, як може спрацювати якесь звернення? Це, типу, зробити держпереворот, знищивши законодавчу гілку влади?


Никто даже не пробовал обратиться непосредственно к населению из-за торможения реформ, неприкосновенности депутатов и тд
Если ко мне обратятся я могу помочь написать такое обращение, даже за бесплатно.
А там видно будет как отреагируют общественные организации и население.

Кто ничего не делает, всегда найдет причину, почему то или иное не надо даже пытаться начать делать.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:38

  freeze написав:
  lapay написав:тому судді і депутати безсмертні, тобто, реально недоторкані.


Нагнетаете зраду и безысходность)))
Всего лишь 300 голосов от правящей коалиции и судьи прикасаемые, и депутаты, на это нужна политическая воля и решимость, а не пустая говорильня.
Нет 300 голосов - обращение к народу как было не раз у Франклина Рузвельта или Черчилля, или Саакашвили, и всё быстро решается.

А как собрать эти 300 голосов, если ваши друзья и родственники собрались голосовать за вону и Бойка? (понятно ведь, за кого они будут голосовать и на выборах в ВРУ)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:38

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  freeze написав:Никто даже не пробовал обратиться непосредственно к населению из-за торможения реформ, неприкосновенности депутатов и тд
Если ко мне обратятся я могу помочь написать такое обращение, даже за бесплатно.
А там видно будет как отреагируют общественные организации и население.

А далі що? Ну, вийшли під Раду - хіба мало там мітингів? Механізм народного тиску який?
  freeze написав:Естественно, разом с законом про импичмент Президента, пять лет маразма - нельзя фактически законно устранить неоправдавшего доверие Президента

Знаєте, якщо Тимошенко це зробить, або, як і обіцяла, зробить парламентську республіку - наступного разу проголосую за неї. Тільки, боюсь, не буде цього. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:43

  airmax78 написав:А как собрать эти 300 голосов, если ваши друзья и родственники собрались голосовать за вону и Бойка?


Да собственно в первой коалиции из пяти партий было больше 300 голосов, никто не пытался поднимать эти вопросы.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:43

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

Значительная часть народа своим голосованием показывает Пороху: нам нравилось все как было при рыгах. Хотим еще. Как он в этой ситуации будет выходить и обращаться к народу как Рузвельт или Черчилль?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:45

  airmax78 написав:Значительная часть народа своим голосованием показывает Пороху: нам нравилось все как было при рыгах. Хотим еще.


Совершенно ошибочный вывод, значительная часть показывает - мы не хотим жить как сейчас. Про рыгов уже большинство и забыло, давно это было.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:46

  freeze написав:
  airmax78 написав:А как собрать эти 300 голосов, если ваши друзья и родственники собрались голосовать за вону и Бойка?


Да собственно в первой коалиции из пяти партий было больше 300 голосов, никто не пытался поднимать эти вопросы.

А вы думаете, что в коалицию вошли одни пламенные революционеры бессребрянники? Как только такие сенситив вопросы начинают выноситься - коалиции разваливаются.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:47

  freeze написав:
  airmax78 написав:Значительная часть народа своим голосованием показывает Пороху: нам нравилось все как было при рыгах. Хотим еще.


Совершенно ошибочный вывод, значительная часть показывает - мы не хотим жить как сейчас. Про рыгов уже большинство и забыло, давно это было.

100% забыло, если собираются голосовать за Бойко.
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