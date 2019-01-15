Що турбує українців найбільше (опитування)

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:21
lapay написав:
тому судді і депутати безсмертні, тобто, реально недоторкані.
Нагнетаете зраду и безысходность)))
Всего лишь 300 голосов от правящей коалиции и судьи прикасаемые, и депутаты, на это нужна политическая воля и решимость, а не пустая говорильня.
Нет 300 голосов - обращение к народу как было не раз у Франклина Рузвельта или Черчилля, или Саакашвили, и всё быстро решается.
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freeze
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:27
freeze написав:
Всего лишь 300 голосов от правящей коалиции и судьи прикасаемые, и депутаты, на это нужна политическая воля и решимость, а не пустая говорильня.
Нет 300 голосов - обращение к народу как было не раз у Франклина Рузвельта или Черчилля, или Саакашвили, и всё быстро решается.
300 спартанців на таке не наберуть, хіба що разом з законом про імпічмент Президента - дурних підставлятись немає.
Не розумію, як може спрацювати якесь звернення? Це, типу, зробити держпереворот, знищивши законодавчу гілку влади?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:33
lapay написав:
300 спартанців на таке не наберуть, хіба що разом з законом про імпічмент Президента - дурних підставлятись немає.
Естественно, разом с законом про импичмент Президента, пять лет маразма - нельзя фактически законно устранить неоправдавшего доверие Президента
lapay написав:
Не розумію, як може спрацювати якесь звернення? Це, типу, зробити держпереворот, знищивши законодавчу гілку влади?
Никто даже не пробовал обратиться непосредственно к населению из-за торможения реформ, неприкосновенности депутатов и тд
Если ко мне обратятся я могу помочь написать такое обращение, даже за бесплатно.
А там видно будет как отреагируют общественные организации и население.
Кто ничего не делает, всегда найдет причину, почему то или иное не надо даже пытаться начать делать.
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freeze
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:38
freeze написав: lapay написав:
тому судді і депутати безсмертні, тобто, реально недоторкані.
Нагнетаете зраду и безысходность)))
Всего лишь 300 голосов от правящей коалиции и судьи прикасаемые, и депутаты, на это нужна политическая воля и решимость, а не пустая говорильня.
Нет 300 голосов - обращение к народу как было не раз у Франклина Рузвельта или Черчилля, или Саакашвили, и всё быстро решается.
А как собрать эти 300 голосов, если ваши друзья и родственники собрались голосовать за вону и Бойка? (понятно ведь, за кого они будут голосовать и на выборах в ВРУ)
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airmax78
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:38
freeze написав:
Никто даже не пробовал обратиться непосредственно к населению из-за торможения реформ, неприкосновенности депутатов и тд
Если ко мне обратятся я могу помочь написать такое обращение, даже за бесплатно.
А там видно будет как отреагируют общественные организации и население.
А далі що? Ну, вийшли під Раду - хіба мало там мітингів? Механізм народного тиску який?
freeze написав:
Естественно, разом с законом про импичмент Президента, пять лет маразма - нельзя фактически законно устранить неоправдавшего доверие Президента
Знаєте, якщо Тимошенко це зробить, або, як і обіцяла, зробить парламентську республіку - наступного разу проголосую за неї. Тільки, боюсь, не буде цього.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:43
airmax78 написав:
А как собрать эти 300 голосов, если ваши друзья и родственники собрались голосовать за вону и Бойка?
Да собственно в первой коалиции из пяти партий было больше 300 голосов, никто не пытался поднимать эти вопросы.
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freeze
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:43
Значительная часть народа своим голосованием показывает Пороху: нам нравилось все как было при рыгах. Хотим еще. Как он в этой ситуации будет выходить и обращаться к народу как Рузвельт или Черчилль?
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airmax78
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:45
airmax78 написав:
Значительная часть народа своим голосованием показывает Пороху: нам нравилось все как было при рыгах. Хотим еще.
Совершенно ошибочный вывод, значительная часть показывает - мы не хотим жить как сейчас. Про рыгов уже большинство и забыло, давно это было.
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freeze
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:46
freeze написав: airmax78 написав:
А как собрать эти 300 голосов, если ваши друзья и родственники собрались голосовать за вону и Бойка?
Да собственно в первой коалиции из пяти партий было больше 300 голосов, никто не пытался поднимать эти вопросы.
А вы думаете, что в коалицию вошли одни пламенные революционеры бессребрянники? Как только такие сенситив вопросы начинают выноситься - коалиции разваливаются.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:47
freeze написав: airmax78 написав:
Значительная часть народа своим голосованием показывает Пороху: нам нравилось все как было при рыгах. Хотим еще.
Совершенно ошибочный вывод, значительная часть показывает - мы не хотим жить как сейчас. Про рыгов уже большинство и забыло, давно это было.
100% забыло, если собираются голосовать за Бойко.
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