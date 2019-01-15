Насчет народного тиску - тут у Украины огромный опыт - от мусорных баков до горящих шин.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:47
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:54
Re: Що турбує українців найбільше (опитування)
І шо, євробляхерам це допомогло, чи ночівля в палатці Саакашвілі антикорупціонерам?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:01
Re: Що турбує українців найбільше (опитування)
Я брал сумму только по физикам (домохозяйствам)
Такой статы по Украине с медианами нет в природе, чтобы Global Wealth Report ее использовал. Тут явно наложение ошибок - устаревшая/некорректная статистика и пр. У нас по итогам 2017 года ВВП на душу населения намного выше их цифры о "личном богатстве", а уж совокупное личное богатство - это и доходы и сбережения и имущество - никак не может быть меньше
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:13
Re: Що турбує українців найбільше (опитування)
Вони ще віднімають борги, в тому числі і валовий борг України. Все одно, буде не $1.5к на душу, а десь $3-4к.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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