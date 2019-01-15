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Що турбує українців
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Що турбує українців найбільше (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:47

  lapay написав:А далі що? Ну, вийшли під Раду - хіба мало там мітингів? Механізм народного тиску який?


Насчет народного тиску - тут у Украины огромный опыт - от мусорных баков до горящих шин.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:54

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  freeze написав:Насчет народного тиску - тут у Украины огромный опыт - от мусорных баков до горящих шин.

І шо, євробляхерам це допомогло, чи ночівля в палатці Саакашвілі антикорупціонерам?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:01

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  BIGor написав:1. В БС не только физ. лица, но и юр. лица.

Я брал сумму только по физикам (домохозяйствам)
  BIGor написав:2. Тут проскакивала инфо о распределении вкладов. Около того,что 10% вкладчиками принадлежит 90% вкладов.

Возможно в Global Wealth Report считали медианные значения, а не как у нас принято - средние.

Такой статы по Украине с медианами нет в природе, чтобы Global Wealth Report ее использовал. Тут явно наложение ошибок - устаревшая/некорректная статистика и пр. У нас по итогам 2017 года ВВП на душу населения намного выше их цифры о "личном богатстве", а уж совокупное личное богатство - это и доходы и сбережения и имущество - никак не может быть меньше
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:13

Re: Що турбує українців найбільше (опитування)

  Faceless написав:Такой статы по Украине с медианами нет в природе, чтобы Global Wealth Report ее использовал. Тут явно наложение ошибок - устаревшая/некорректная статистика и пр. У нас по итогам 2017 года ВВП на душу населения намного выше их цифры о "личном богатстве", а уж совокупное личное богатство - это и доходы и сбережения и имущество - никак не может быть меньше

Вони ще віднімають борги, в тому числі і валовий борг України. Все одно, буде не $1.5к на душу, а десь $3-4к.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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