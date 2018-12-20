Згідно з контрактом, нові локомотиви General Electric повинні перевозити справний парк вагонів.
Дивися повний текст В \"Укрзалізниці\" пояснили, чому купують в кредит вагони.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 20:16
В "Укрзалізниці" пояснили, чому купують в кредит вагони
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Дивися повний текст В \"Укрзалізниці\" пояснили, чому купують в кредит вагони.
Додано: Пон 07 січ, 2019 20:16
Якась маячня. СНД не колишній і ми не в СНД, то навіщо з цими "країнами" порівнювати?
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