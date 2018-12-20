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В "Укрзалізниці" пояснили,
чому купують в кредит вагони

В "Укрзалізниці" пояснили, чому купують в кредит вагони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:16

В "Укрзалізниці" пояснили, чому купують в кредит вагони

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з контрактом, нові локомотиви General Electric повинні перевозити справний парк вагонів.

Дивися повний текст В \"Укрзалізниці\" пояснили, чому купують в кредит вагони.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:16

на території колишнього СНД

Якась маячня. СНД не колишній і ми не в СНД, то навіщо з цими "країнами" порівнювати?
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:29

Забыли написать, что у тендера условия ориентированы на производителей из ЕС, а украинский вагоностроительный завод - в пролете. Потом удивляемся, почему наша промышленность не растет?
fler
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:15

Re: В

  fler написав:а украинский вагоностроительный завод - в пролете

Может украинские вагоны хоть экспортируют куда ни будь?
Слышал что их экспортируют.
Yura_Gag
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