Водночас прем'єр зазначив, що його минулорічний прогноз щодо досягнення у 2018 році середньої зарплати у 10 тис. грн реалізувався.
Дивися повний текст Гройсман спрогнозував показник середньої зарплати в Україні за підсумками 2019 р..
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Додано: Пон 07 січ, 2019 22:43
Гройсман спрогнозував показник середньої зарплати в...
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Дивися повний текст Гройсман спрогнозував показник середньої зарплати в Україні за підсумками 2019 р..
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