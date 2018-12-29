Водночас прем'єр зазначив, що його минулорічний прогноз щодо досягнення у 2018 році середньої зарплати у 10 тис. грн реалізувався.
Дивися повний текст Гройсман спрогнозував показник середньої зарплати в Україні за підсумками 2019 р..
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Додано: Пон 07 січ, 2019 22:43
Гройсман спрогнозував показник середньої зарплати в...
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Дивися повний текст Гройсман спрогнозував показник середньої зарплати в Україні за підсумками 2019 р..
Додано: Вів 08 січ, 2019 02:45
В Украине заплата ускоренно растёт при стабильном долларе. К концу второго срока Порошенко будет тоже как в Восточной Европе - 1000 евро в месяц.
Додано: Вів 08 січ, 2019 03:11
Да не, примеры видел Япония, Южная Корея, ФРГ 60-х. Украина нужна США как форпост европейской цивилизации за которой будет расположена зона хаоса, а для форпоста США умеют создавать нормальную систему управления даже из правителей папуасий.
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