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Гройсман спрогнозував показник
середньої зарплати в...

Гройсман спрогнозував показник середньої зарплати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 22:43

Гройсман спрогнозував показник середньої зарплати в...

Пропонуємо до обговорення:
Водночас прем'єр зазначив, що його минулорічний прогноз щодо досягнення у 2018 році середньої зарплати у 10 тис. грн реалізувався.

Дивися повний текст Гройсман спрогнозував показник середньої зарплати в Україні за підсумками 2019 р..
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 22:43

Тоді вигідно працювати за кордоном.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 02:45

В Украине заплата ускоренно растёт при стабильном долларе. К концу второго срока Порошенко будет тоже как в Восточной Европе - 1000 евро в месяц.
AlifeSoft
 
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Вам САМ всевышний на ушко шепнул?
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 03:11

  Дикий не Дикий написав:Вам САМ всевышний на ушко шепнул?


Да не, примеры видел Япония, Южная Корея, ФРГ 60-х. Украина нужна США как форпост европейской цивилизации за которой будет расположена зона хаоса, а для форпоста США умеют создавать нормальную систему управления даже из правителей папуасий.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Да я за. Дай бог что-бы второго сценария небыло:Ливия, Сирия, Ирак, Югославия и т. Д.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 09:52

  AlifeSoft написав:.. Украина нужна США как форпост европейской цивилизации

Так чо нам мало грошей насыпают?? Чо 51 штатом до сих пор не присоединили? Хотя если так дела пойдут, то согласен на присоединение к Молдавии!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:59

Re: Гройсман спрогнозував показник середньої зарплати в...

  sequence написав:Так чо нам мало грошей насыпают?? Чо 51 штатом до сих пор не присоединили? Хотя если так дела пойдут, то согласен на присоединение к Молдавии!

Достатньо пару американських баз - одну на узбережжі Азовського моря, іншу десь на кордоні з РФ в Харківській області. :)
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