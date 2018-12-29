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Гройсман спрогнозував показник
середньої зарплати в...

Гройсман спрогнозував показник середньої зарплати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 18:34

А как же пенсионерам при1600 грн пенсии выживать ??????
sopovshura
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 18:48

  sopovshura написав:А как же пенсионерам при1600 грн пенсии выживать ??????


Как-как, переходить на гречневую монодиету, за которую они голосовали 21 год до этого.
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