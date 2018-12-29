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Гройсман спрогнозував показник середньої зарплати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 січ, 2019 18:34
А как же пенсионерам при1600 грн пенсии выживать ??????
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sopovshura
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Додано: Вів 08 січ, 2019 18:48
sopovshura написав:
А как же пенсионерам при1600 грн пенсии выживать ??????
Как-как, переходить на гречневую монодиету, за которую они голосовали 21 год до этого.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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