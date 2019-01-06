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У бюджеті-2019 заклали
понад мільярд гривень на...

У бюджеті-2019 заклали понад мільярд гривень на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 03:30

У бюджеті-2019 заклали понад мільярд гривень на...

Пропонуємо до обговорення:
У державному бюджеті на 2019-й рік виділили понад мільярд гривень на будівництво метро в Дніпрі.

Дивися повний текст У бюджеті-2019 заклали понад мільярд гривень на будівництво метро в Дніпрі.
R2
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