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Microsoft стала найдорожчою компанією 2018 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 січ, 2019 07:47
Пропонуємо до обговорення:
2018 року компанія Apple стала першою в світі корпорацією, яка зуміла досягти позначки ринкової вартості в $1 мільярд.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 07:47
Исправьте ошибку в начале не 1 миллиард, а триллион
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vkucheryan
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