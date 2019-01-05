2018 року компанія Apple стала першою в світі корпорацією, яка зуміла досягти позначки ринкової вартості в $1 мільярд.
Дивися повний текст Microsoft стала найдорожчою компанією 2018 року.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 07:47
Microsoft стала найдорожчою компанією 2018 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Microsoft стала найдорожчою компанією 2018 року.
Додано: Вів 08 січ, 2019 10:01
Re: Microsoft стала найдорожчою компанією 2018 року
PetroChina 11 лет назад уже взяла эту высоту
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