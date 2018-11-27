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Краків замінить старі трамваї 110 новими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 січ, 2019 08:58
Пропонуємо до обговорення:
Оператор громадського транспорту MPK Krakow витратить 234 млн євро на демонтаж старих швидкісних трамваїв з міських маршрутів Кракова в найближчі кілька років.
Дивися повний текст Краків замінить старі трамваї 110 новими низькопідлоговими машинами
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