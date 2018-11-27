Оператор громадського транспорту MPK Krakow витратить 234 млн євро на демонтаж старих швидкісних трамваїв з міських маршрутів Кракова в найближчі кілька років.
Дивися повний текст Краків замінить старі трамваї 110 новими низькопідлоговими машинами.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 08:58
Краків замінить старі трамваї 110 новими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Краків замінить старі трамваї 110 новими низькопідлоговими машинами.
Додано: Вів 08 січ, 2019 09:44
Re: Краків замінить старі трамваї 110 новими...
Какая интересная новость. А что там в Вильнюсе?
Додано: Вів 08 січ, 2019 12:34
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