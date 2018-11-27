RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Краків замінить старі
трамваї 110 новими...

Краків замінить старі трамваї 110 новими...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 08:58

Краків замінить старі трамваї 110 новими...

Пропонуємо до обговорення:
Оператор громадського транспорту MPK Krakow витратить 234 млн євро на демонтаж старих швидкісних трамваїв з міських маршрутів Кракова в найближчі кілька років.

Дивися повний текст Краків замінить старі трамваї 110 новими низькопідлоговими машинами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86540
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 08:58

Краков купит новые трамваи, а старые продаст Киеву.
tatarinov09101985
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 25.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 09:44

Re: Краків замінить старі трамваї 110 новими...

Какая интересная новость. А что там в Вильнюсе?
p_a_l
 
Повідомлень: 1659
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:34

  p_a_l написав:Какая интересная новость. А что там в Вильнюсе?

Думаєш заїдуть до нас, як б*ляхи?
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 259
З нами з: 08.08.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Через рік Києвом поїдуть 26-метрові трамваї
R2 » Пон 31 гру, 2018 09:36
3 219
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 11:00
shkarapet
Київ отримав усі трамваї Pesa
R2 » Сер 26 гру, 2018 10:42
2 97
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 11:07
Grisha1
Розмитнено перше авто на "єврономерах" за новими... 1, 2
R2 » Вів 27 лис, 2018 17:47
13 1237
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лис, 2018 21:14
somilitark

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.