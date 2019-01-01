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Форумчани року 2019
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 08 січ, 2019 09:32
Шановні форумчани,
Медалі як і раніше будуть вручатися щотижня:
1. Найпопулярніший автор (той, який сукупно набере за свої повідомлення за період найбільшу кількість оцінок "+1")
2. Найкорисніший матеріал (за результатами оцінок "+1" за окремий конкретний матеріал)
3. Найбільша кількість корисних посилань у Форумі на сторінки Порталу Finance.UA які мають +1
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Додано: Вів 08 січ, 2019 11:15
За 1.01.19 - 6.01.2019
1. freeze - наибольшее количество +1
2. EKO - сообщение с наибольшим количеством +1
3. VASH - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA имеющие +1
Информация к сведению:
Топ-10 по первому пункту:
freeze
Сибарит
Перес де Куэльяр
vitaliian
Libo
Faceless
дядя Caша
zРадио
EKO
somilitark
Топ-10 по второму пункту:
EKO Сообщение
freeze Сообщение
Anadonta Сообщение
jump Сообщение
Сибарит Сообщение
Ой+ Сообщение
orest Сообщение
bamper Сообщение
sola Сообщение
user412 Сообщение
ТОП по третьему пункту:
VASH
Lion+
Vitl
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Додано: Пон 14 січ, 2019 10:00
За 7.01.19 - 13.01.2019
EKO - наибольшее количество +1
zРадио - сообщение с наибольшим количеством +1
Lion+ - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA имеющие +1
Информация к сведению:
Топ-10 по первому пункту:
EKO
zzzzzz
zРадио
Сибарит
vitaliian
freeze
Василь-Рівне
prodigy
холява
Перес де Куэльяр
Топ-10 по второму пункту:
zРадио Сообщение
Гурман Сообщение
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Сибарит Сообщение
vhata Сообщение
bamper Сообщение
zzzzzz Сообщение
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Додано: Пон 14 січ, 2019 10:58
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При кликанье мышкой на " Весь рейтинг Топ-відповідей" идет переход на "Форумчани року 2018". Поправьте.
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yanyura
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Додано: Пон 14 січ, 2019 12:02
yanyura про проблему відомо, мали зробити ще минулого тижня, чекаю.
Дякую за пильність.
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Ірина_
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Додано: Пон 21 січ, 2019 09:37
За 14.01.19 - 20.01.2019
zzzzzz - наибольшее количество +1
Василь-Рівне - сообщение с наибольшим количеством +1
Moneta - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA имеющие +1
Информация к сведению:
Топ-10 по первому пункту:
zzzzzz
дядя Caша
Faceless
zРадио
Сибарит
Игорь
freeze
Василь-Рівне
prodigy
kingkongovets
Топ-10 по второму пункту:
дядя Caша Сообщение
Василь-Рівне Сообщение
Faceless Сообщение
Игорь Сообщение
4x4 Сообщение
prodigy Сообщение
orest Сообщение
ruvex Сообщение
budivelnik Сообщение
nalim Сообщение
ТОП по третьему пункту:
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zРадио
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Додано: Пон 21 січ, 2019 14:29
4 и 5 ссылка во втором пункте ведут на одно и тоже сообщение - поправьте
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:29
Stringer Дякую, виправили.
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Ірина_
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:52
Ірина_
Ну ладно удалили вообще непонятно за что сообщение, но из списков тоже.
Когда в правой колонке *лучшие ответы за неделю* отображается на второй позиции detroytred.
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detroytred
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Додано: Пон 21 січ, 2019 16:34
Шановний detroytred автор видалення Вашого повідомлення - дядя Саша. Уточніть , будь ласка, причину у нього.
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