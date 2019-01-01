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Форумчани року 2019

Форумчани року 2019
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 09:32

Форумчани року 2019

Шановні форумчани,

Медалі як і раніше будуть вручатися щотижня:

1. Найпопулярніший автор (той, який сукупно набере за свої повідомлення за період найбільшу кількість оцінок "+1")

2. Найкорисніший матеріал (за результатами оцінок "+1" за окремий конкретний матеріал)

3. Найбільша кількість корисних посилань у Форумі на сторінки Порталу Finance.UA які мають +1
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:15

Re: Форумчани року 2019

За 1.01.19 - 6.01.2019

1. freeze - наибольшее количество +1
2. EKO - сообщение с наибольшим количеством +1
3. VASH - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA имеющие +1

Информация к сведению:

Топ-10 по первому пункту:

freeze
Сибарит
Перес де Куэльяр
vitaliian
Libo
Faceless
дядя Caша
zРадио
EKO
somilitark

Топ-10 по второму пункту:

EKO Сообщение
freeze Сообщение
Anadonta Сообщение
jump Сообщение
Сибарит Сообщение
Ой+ Сообщение
orest Сообщение
bamper Сообщение
sola Сообщение
user412 Сообщение

ТОП по третьему пункту:

VASH
Lion+
Vitl
edvardd
Сибарит
Coder
Faceless
prodigy
tea
yanyura
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:00

Re: Форумчани року 2019

За 7.01.19 - 13.01.2019

EKO - наибольшее количество +1
zРадио - сообщение с наибольшим количеством +1
Lion+ - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA имеющие +1

Информация к сведению:

Топ-10 по первому пункту:

EKO
zzzzzz
zРадио
Сибарит
vitaliian
freeze
Василь-Рівне
prodigy
холява
Перес де Куэльяр

Топ-10 по второму пункту:

zРадио Сообщение
Гурман Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
vhata Сообщение
bamper Сообщение
zzzzzz Сообщение
serega_rubin Сообщение
zzzzzz Сообщение

ТОП по третьему пункту:

Lion+
Vitl
orest
yanyura
Coder
freeze
lapay
prodigy
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:58

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При кликанье мышкой на " Весь рейтинг Топ-відповідей" идет переход на "Форумчани року 2018". Поправьте.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:02

yanyura про проблему відомо, мали зробити ще минулого тижня, чекаю.
Дякую за пильність.

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 09:37

Re: Форумчани року 2019

За 14.01.19 - 20.01.2019

zzzzzz - наибольшее количество +1
Василь-Рівне - сообщение с наибольшим количеством +1
Moneta - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA имеющие +1

Информация к сведению:

Топ-10 по первому пункту:

zzzzzz
дядя Caша
Faceless
zРадио
Сибарит
Игорь
freeze
Василь-Рівне
prodigy
kingkongovets

Топ-10 по второму пункту:

дядя Caша Сообщение
Василь-Рівне Сообщение
Faceless Сообщение
Игорь Сообщение
4x4 Сообщение
prodigy Сообщение
orest Сообщение
ruvex Сообщение
budivelnik Сообщение
nalim Сообщение

ТОП по третьему пункту:

Moneta
zРадио
Vitalych-new
freeze
tea
vitaliian
clientage
once_upon_a_time
shapo
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:29

Re: Форумчани року 2019

4 и 5 ссылка во втором пункте ведут на одно и тоже сообщение - поправьте
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:29

Stringer Дякую, виправили.

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:52

Ірина_
Ну ладно удалили вообще непонятно за что сообщение, но из списков тоже.
Когда в правой колонке *лучшие ответы за неделю* отображается на второй позиции detroytred.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:34

Шановний detroytred автор видалення Вашого повідомлення - дядя Саша. Уточніть , будь ласка, причину у нього.

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Ірина_
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