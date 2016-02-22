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Форумчани року 2019

Форумчани року 2019
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 08:58

  ЯЧитатель написав:Добрый день! А каким волшебным образом в топ попадают посты из тем "Політичні дискусії", где кнопки плюсования нет в принципе?

транзитом из других тем
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
Хутін Пуй
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:21

Re: Форумчани року 2019

За 8.07.2019 - 14.07.2019
zzzzzz - наибольшее количество +1
zzzzzz - сообщение с наибольшим количеством +1
proftpd66 - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Информация к сведению:
Топ-10 по первому пункту:
zzzzzz
Сибарит
vitaliian
Искатель
stas_rst
Flamingo
Serg-ik
Ірина_
Яша
somilitark

Топ-10 по второму пункту:
zzzzzz Сообщение
Искатель Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
LordEmerald Сообщение
ryabchenko2 Сообщение
Сибарит Сообщение
Serg-ik Сообщение
zzzzzz Сообщение

ТОП по третьему пункту:
proftpd66
Ірина_
hxbbgaf
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:43

  Хутін Пуй написав:
  ЯЧитатель написав:Добрый день! А каким волшебным образом в топ попадают посты из тем "Політичні дискусії", где кнопки плюсования нет в принципе?

транзитом из других тем

Абсолютно вірно. Але ці користувачі не нагороджуються медалями, оскільки в політичній гілці + закрито

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 11:08

Re: Форумчани року 2019

За 15.07.2019 - 21.07.2019
zzzzzz - наибольшее количество +1
pesikot - сообщение с наибольшим количеством +1
freeze - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Информация к сведению:

Топ-10 по первому пункту:
zzzzzz
Сибарит
vitaliian
ruvex
pesikot
freeze
Искатель
s0v7a
Flamingo
sequence

Топ-10 по второму пункту:
pesikot Сообщение
ruvex Сообщение
ruvex Сообщение
somilitark Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
vitaliian Сообщение
Radon Сообщение
rjkz Сообщение
orest Сообщение

ТОП по третьему пункту:
freeze
s0v7a
Patrick
ruvex
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:10

Re: Форумчани року 2019

За 22.07.2019 - 28.07.2019
zzzzzz - наибольшее количество +1
somilitark - сообщение с наибольшим количеством +1
s0v7a - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Информация к сведению:

Топ-10 по первому пункту:
zzzzzz
Сибарит
ruvex
yuri_m
somilitark
s0v7a
vitaliian
zРадио
Яша
orest

Топ-10 по второму пункту:
somilitark Сообщение
zzzzzz Сообщение
Яша Сообщение
SsBb Сообщение
Василь-Рівне Сообщение
Сибарит Сообщение
nexys32 Сообщение
ruvex Сообщение
yuri_m Сообщение
yuri_m Сообщение

ТОП по третьему пункту:
s0v7a
Alex2007
anis
greenozon
orest
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:48

  Ірина_ написав:
  Хутін Пуй написав:
  ЯЧитатель написав:Добрый день! А каким волшебным образом в топ попадают посты из тем "Політичні дискусії", где кнопки плюсования нет в принципе?

транзитом из других тем

Абсолютно вірно. Але ці користувачі не нагороджуються медалями, оскільки в політичній гілці + закрито

З пов.

Это не правда: вот результат
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4674933#p4674933
за пост
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4672162#p4672162
и медаль естественно выдана 27.05:
https://forum.finance.ua/memberlist.php?mode=viewprofile&u=78195
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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