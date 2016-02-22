Форумчани року 2019

Уважаемые модераторы.
Просьба удалить сообщение из топ ответов №2.
Проовокации.Политика. Ругань. Разжигание.
Человек написал политическое провокационное сообщение, с разжиганием, руганью и т.п.,запрещенной Правилами.
Прямо под ним модератор призвал всех к порядку, но Перес де Куэльяр не удалили свое сообщение, и более того попал в топ ответов.
В результате ,воодушевленный и распоясанный чел. уже предлагает вешать людей , и это на ветке валюта в контексте.
Чому я ще заходжу сюди почитати, так це тому, що Модератор не сєпар. А так лайна вистачає на ресурсі. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!
Модератор :
Шановні форумчани!!!
Я не можу з Вами бути 24 години.
Давайте без лайна та паніки хоч на цій гілці!!!
З пов. від мене до Всіх тих, хто адекватно реагує на все!!!!
Сегодня продолжение :
Перес де Куэльяр
Та, я про той фінансовий ресурс зовсім мовчу, там таке відчуття, що прапор України спалять без вагань. сєпари одні разом з Орестом, який курва-запроданець на тусняках. Вибачте, скоро всіх вилікуємо, українцями стануть, або вИсітимуть.