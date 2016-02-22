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Форумчани року 2019

Форумчани року 2019
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:46

Re: Форумчани року 2019

Уважаемые модераторы.

Просьба удалить сообщение из топ ответов №2.

Проовокации.Политика. Ругань. Разжигание.

Человек написал политическое провокационное сообщение, с разжиганием, руганью и т.п.,запрещенной Правилами.

Прямо под ним модератор призвал всех к порядку, но Перес де Куэльяр не удалили свое сообщение, и более того попал в топ ответов.

В результате ,воодушевленный и распоясанный чел. уже предлагает вешать людей , и это на ветке валюта в контексте.



Чому я ще заходжу сюди почитати, так це тому, що Модератор не сєпар. А так лайна вистачає на ресурсі. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!

Модератор :

Шановні форумчани!!!
Я не можу з Вами бути 24 години.
Давайте без лайна та паніки хоч на цій гілці!!!


З пов. від мене до Всіх тих, хто адекватно реагує на все!!!!

Сегодня продолжение :


Перес де Куэльяр
Та, я про той фінансовий ресурс зовсім мовчу, там таке відчуття, що прапор України спалять без вагань. сєпари одні разом з Орестом, який курва-запроданець на тусняках. Вибачте, скоро всіх вилікуємо, українцями стануть, або вИсітимуть.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 00:19

Re: Форумчани року 2019

Яка жалюгідна і хвора людина. Поважні Модератори вибачте його, його можна.
Перес де Куэльяр
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