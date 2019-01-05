Також названі основні причини відмов у пропуску прикордонниками ЄС.
Дивися повний текст Безвіз: куди найчастіше їздять українці (інфографіка).
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Додано: Вів 08 січ, 2019 09:46
Безвіз: куди найчастіше їздять українці (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Безвіз: куди найчастіше їздять українці (інфографіка).
Додано: Вів 08 січ, 2019 09:46
А знаете сколько граждан ЕС посетило Украину без виз?
Украинцам можно не платить 70$ за визу?
А сколько МЗС Украины недополучило сборов?
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