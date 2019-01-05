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Безвіз: куди найчастіше
їздять українці (інфографіка)

Безвіз: куди найчастіше їздять українці (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 09:46

Безвіз: куди найчастіше їздять українці (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Також названі основні причини відмов у пропуску прикордонниками ЄС.

Дивися повний текст Безвіз: куди найчастіше їздять українці (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 09:46

А знаете сколько граждан ЕС посетило Украину без виз?
Украинцам можно не платить 70$ за визу?
А сколько МЗС Украины недополучило сборов?
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 13:10

Ты о чем ?? Что за ерунда
svm30055
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:26

"С начала действия такого режима (с 11 июня 2017 года) граждане Украины осуществили 33 миллиона поездок в ЕС, из них 2 миллиона – без виз."
если это правда, то только каждая 16 поездка происходит для того чтобы попить кави в Вене. Остальные же едут на работу и безвиз им как-бы и не нужен - все равно нужна рабочая виза.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 17:08

  tatarinov09101985 написав:1)А знаете сколько граждан ЕС посетило Украину без виз?
2)Украинцам можно не платить 70$ за визу?
3)А сколько МЗС Украины недополучило сборов?

1) - цифри в студію
2) - можна
3) - 2 000 000 * 56Є = 112 000 000Є (ось тільки не МЗС, а консульство ЄС)
jeugen
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