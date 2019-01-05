Також названі основні причини відмов у пропуску прикордонниками ЄС.
Дивися повний текст Безвіз: куди найчастіше їздять українці (інфографіка).
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Додано: Вів 08 січ, 2019 09:46
Безвіз: куди найчастіше їздять українці (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Безвіз: куди найчастіше їздять українці (інфографіка).
Додано: Вів 08 січ, 2019 09:46
А знаете сколько граждан ЕС посетило Украину без виз?
Украинцам можно не платить 70$ за визу?
А сколько МЗС Украины недополучило сборов?
Додано: Вів 08 січ, 2019 15:26
"С начала действия такого режима (с 11 июня 2017 года) граждане Украины осуществили 33 миллиона поездок в ЕС, из них 2 миллиона – без виз."
если это правда, то только каждая 16 поездка происходит для того чтобы попить кави в Вене. Остальные же едут на работу и безвиз им как-бы и не нужен - все равно нужна рабочая виза.
Додано: Вів 08 січ, 2019 17:08
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