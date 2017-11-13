Українці зможуть купити і продати іноземну валюту не тільки в банках або обмінних пунктах небанківських фінансових установ (НФУ), але і в поштових відділеннях.
Дивися повний текст У поштових відділеннях можна буде обміняти валюту.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 09:57
У поштових відділеннях можна буде обміняти валюту
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Дивися повний текст У поштових відділеннях можна буде обміняти валюту.
Додано: Вів 08 січ, 2019 09:58
Я бы никогда не покупал валюту в местных отделениях почты. Сдать может быть, но купить уж извольте.
Уж очень маленькая вероятность, что сотрудников почты натаскают на выявление качественных подделок. А вероятность, что им купят профессиональные счетные машинки-детекторы для хотя бы автоматической проверки валюты стремится к нулю ((
Они даже гривны под банальной УФ лампой не проверяют ((
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