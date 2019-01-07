Американські споживачі дивляться на економічну ситуацію у 2019 році з негативним настроєм.
Дивися повний текст Світовій економіці напророкували потужний удар у 2019 році.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 10:31
Світовій економіці напророкували потужний удар у 2019 році
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Дивися повний текст Світовій економіці напророкували потужний удар у 2019 році.
Додано: Вів 08 січ, 2019 10:31
Так это будет прям кризис-кризис или длительная стагнация? И вообще действительно ли торговые войны это причина, а может быть что-то другое... ?
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