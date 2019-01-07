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Світовій економіці напророкували
потужний удар у 2019 році

Світовій економіці напророкували потужний удар у 2019 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:31

Світовій економіці напророкували потужний удар у 2019 році

Пропонуємо до обговорення:
Американські споживачі дивляться на економічну ситуацію у 2019 році з негативним настроєм.

Дивися повний текст Світовій економіці напророкували потужний удар у 2019 році.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:31

Так это будет прям кризис-кризис или длительная стагнация? И вообще действительно ли торговые войны это причина, а может быть что-то другое... ?
kuto
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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