Білорусь зберігає плани щодо залучення в 2019 році 1,5 млрд доларів на зовнішніх ринках.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 10:47
Білорусь планує залучити 1,5 мільярда доларів на...
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Дивися повний текст Білорусь планує залучити 1,5 мільярда доларів на зовнішніх ринках.
Додано: Вів 08 січ, 2019 10:47
Ось це і є наочний доказ того, чого варта командно-адміністративна економічна модель, яку законсервували в Білорусі завдяки Лукашенку. Росія прикрутила нафтовий краник - і "міцні господарники" зразу побігли шукати, хто їм гроші позичить.
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