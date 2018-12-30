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Білорусь планує залучити
1,5 мільярда доларів на...

Білорусь планує залучити 1,5 мільярда доларів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:47

Білорусь планує залучити 1,5 мільярда доларів на...

Пропонуємо до обговорення:
Білорусь зберігає плани щодо залучення в 2019 році 1,5 млрд доларів на зовнішніх ринках.

Дивися повний текст Білорусь планує залучити 1,5 мільярда доларів на зовнішніх ринках.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:47

Ось це і є наочний доказ того, чого варта командно-адміністративна економічна модель, яку законсервували в Білорусі завдяки Лукашенку. Росія прикрутила нафтовий краник - і "міцні господарники" зразу побігли шукати, хто їм гроші позичить.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:00

  Sharpe написав:Ось це і є наочний доказ того, чого варта командно-адміністративна економічна модель, яку законсервували в Білорусі завдяки Лукашенку. Росія прикрутила нафтовий краник - і "міцні господарники" зразу побігли шукати, хто їм гроші позичить.

Только у этих господарникив ВВП выше в 2 раза чем в Украине при супердемократах и суперлибералах
makishin60
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:07

  makishin60 написав:Только у этих господарникив ВВП выше в 2 раза чем в Украине при супердемократах и суперлибералах

надо сказать еще, что супердемократы и суперлибералы клянчат заметно поболее. Посмотрим на доходности еврооблигаций Беларуси, это все прояснит
sequence
 
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