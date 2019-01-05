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У США порівняли швидкість 4G і 5G (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 січ, 2019 11:25
Пропонуємо до обговорення:
Перша в світі комерційна мережа 5G розпочала роботу в США кілька тижнів тому - її запустив оператор AT&T. На початковому етапі 5G доступна тільки «обраним»
Дивися повний текст У США порівняли швидкість 4G і 5G (інфографіка)
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Додано: Вів 08 січ, 2019 11:25
у швидкості викачування, якщо вірити фото
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shlyocuk
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