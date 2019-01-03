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Рейтинг найпопулярніших в
Україні б/у смартфонів: попит...

Рейтинг найпопулярніших в Україні б/у смартфонів: попит...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:21

Рейтинг найпопулярніших в Україні б/у смартфонів: попит...

Пропонуємо до обговорення:
За статистикою українського ринку б/у смартфонів попит на смартфони iPhone падає.

Дивися повний текст Рейтинг найпопулярніших в Україні б/у смартфонів: попит на iPhone падає.
R2
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