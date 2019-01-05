Підвищений попит на б/у імпорт привів до загального зростання первинного ринку легкових авто на 43%.
Дивися повний текст Первинні реєстрації вживаних авто в Україні зросли вдвічі.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 13:32
Первинні реєстрації вживаних авто в Україні зросли вдвічі
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Дивися повний текст Первинні реєстрації вживаних авто в Україні зросли вдвічі.
Додано: Вів 08 січ, 2019 13:32
Це ж треба, яке нелюдське #зубожіння. Бідним українцям нема чим платити за громадський транспорт, і вони з відчаю пригнали собі з європ вживаний гольф, меган чи фабію. #Зрада, аж сльози течуть.
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