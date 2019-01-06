Підвищений попит на б/у імпорт привів до загального зростання первинного ринку легкових авто на 43%.
Дивися повний текст Первинні реєстрації вживаних авто в Україні зросли вдвічі.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 13:32
Первинні реєстрації вживаних авто в Україні зросли вдвічі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Первинні реєстрації вживаних авто в Україні зросли вдвічі.
Додано: Вів 08 січ, 2019 13:32
Це ж треба, яке нелюдське #зубожіння. Бідним українцям нема чим платити за громадський транспорт, і вони з відчаю пригнали собі з європ вживаний гольф, меган чи фабію. #Зрада, аж сльози течуть.
Додано: Вів 08 січ, 2019 15:50
Вы статью хоть читали? Рост регистраций за счет тех, кто раньше просто ездил на евробляхах, а сейчас их растаможил.
Додано: Вів 08 січ, 2019 18:31
valme, не розповідайте дурниць. Статистика реєстрацій машин на євробляхах відома - це менше 14 тисяч машин станом на кінець 2018 року. І вони аж ніяк не дають двократного приросту в реєстраціях. Тобто, приблизно 45 тисяч вживаних машин із 117 тисяч, зареєстрованих у 2018 році, не були євробляхами. Це легально ввезені і зареєстровані іномарки.
Додано: Вів 08 січ, 2019 18:47
Re: Первинні реєстрації вживаних авто в Україні зросли вдвіч
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Вів 08 січ, 2019 19:21
45 тыс. ввезенных б/у машин за целый год на 40 миллионную страну - это безусловно "перемога".
Вам для сравнения данные по продажам новых(не б/у!) авто от наших ближайших соседей (откуда, собственно, эти авто и пригоняются):
Литва - 30 тыс. в год при населении 3 млн.
Польша - 500 тыс. в год при населении 38 млн.
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:54
приклад з життя пересічних: куме зміняв эску 550 фірматік на эс63 ОМГ в останньой кароссеріі. на зубожіння не схоже, друже. так що Петра на другу каденцію, безумовно
Савченко Так!
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