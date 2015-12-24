Про це повідомила голова НКРЕКП.
Дивися повний текст За неякісне електропостачання зменшуватимуть платіжку.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 14:33
За неякісне електропостачання зменшуватимуть платіжку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За неякісне електропостачання зменшуватимуть платіжку.
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:31
Наверно следующий шаг. За качественное электроснабжение будут увеличивать платежку.
Осталось понять разницу между качественным и некачественным.
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