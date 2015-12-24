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За неякісне електропостачання зменшуватимуть платіжку
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Додано: Вів 08 січ, 2019 14:33
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила голова НКРЕКП.
Дивися повний текст За неякісне електропостачання зменшуватимуть платіжку
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R2
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Додано: Вів 08 січ, 2019 14:33
"Самі себе будуть контролювати"Чергова піар-дурня.
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sena_2008atp
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Додано: Вів 08 січ, 2019 14:51
На дверь, за которой глухая стена, прикрутили дверную ручку
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Moimir
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Додано: Вів 08 січ, 2019 16:31
Наверно следующий шаг. За качественное электроснабжение будут увеличивать платежку.
Осталось понять разницу между качественным и некачественным.
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tigr-uu
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Додано: Вів 08 січ, 2019 17:03
tigr-uu написав:
Осталось понять разницу между качественным и некачественным.
У моїх батьків в Кропивницькому в розетці 193В. Це якісне надання послуги? Чи тут постачальник не винен?
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jeugen
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Додано: Вів 08 січ, 2019 18:25
jeugen написав:
У моїх батьків в Кропивницькому в розетці 193В. Це якісне надання послуги? Чи тут постачальник не винен?
Это отлично, грех жаловаться, у нас под Киевом до 170В в зимний период проваливается.
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tigr-uu
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