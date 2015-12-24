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За неякісне електропостачання
зменшуватимуть платіжку

За неякісне електропостачання зменшуватимуть платіжку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:33

За неякісне електропостачання зменшуватимуть платіжку

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила голова НКРЕКП.

Дивися повний текст За неякісне електропостачання зменшуватимуть платіжку.
R2
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sena_2008atp
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На дверь, за которой глухая стена, прикрутили дверную ручку
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:31

Наверно следующий шаг. За качественное электроснабжение будут увеличивать платежку.
Осталось понять разницу между качественным и некачественным.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 17:03

Re: За неякісне електропостачання зменшуватимуть платіжку

  tigr-uu написав:Осталось понять разницу между качественным и некачественным.

У моїх батьків в Кропивницькому в розетці 193В. Це якісне надання послуги? Чи тут постачальник не винен?
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 18:25

Re: За неякісне електропостачання зменшуватимуть платіжку

  jeugen написав:У моїх батьків в Кропивницькому в розетці 193В. Це якісне надання послуги? Чи тут постачальник не винен?

Это отлично, грех жаловаться, у нас под Киевом до 170В в зимний период проваливается.
tigr-uu
 
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tigr-uu Хмельницький 240-235в навіть трішки забагато
vitaliygoodlife
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