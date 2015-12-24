RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За неякісне електропостачання
зменшуватимуть платіжку

За неякісне електропостачання зменшуватимуть платіжку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:31

Какая-то муйня...
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Contortum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1133
З нами з: 12.12.11
Подякував: 839 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shkarapet і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Киянам можуть додати ще одну платіжку
R2 » П'ят 28 кві, 2017 12:37
2 945
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 кві, 2017 17:49
sergej
Уже в липні кияни отримають «подвійну платіжку»
R2 » Сер 06 лип, 2016 15:06
1 1120
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лип, 2016 15:06
_hunter
Експерти: Україна знову закупила неякісне вугілля з Африки
R2 » Сер 23 гру, 2015 01:03
3 1593
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2015 12:31
myshapiton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66292)
09.01.2019 10:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.