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Порошенко назвав досягнення
України за 2018 рік (відео)

Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:13

Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко створив список головних перемог українців у 2018 році.

Дивися повний текст Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:16

Эй, а где здесь место обычным людям?
С таким перечнем, еще приватизированную квартиру СБУшником за 6 000 000 грн. запишите в достижения..
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:24

я не знал что он столько сделал для нашей Родины. хоть пенсию получать не буду и долг за отопление растет но все равно за него голосовать буду
georgizark
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:52

Да достижения поражают :) "утверждение приветствие “Слава Украине! Героям Слава!” наверно самое главное ;) А про Томос, как же без Томоса ....?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:49

Порошенко назвал достижения Украины за 2018 год (видео)

“Прекращение действия Договора о дружбе с Россией, выход из СНГ, закрепление курса на вступление в ЕС и НАТО в Конституции Украины, утверждение приветствие “Слава Украине! Героям Слава!” как официальное приветствие в Вооруженных силах, принятие закона о реинтеграции Донбасса, принятие закона О национальной безопасности Украины – все это часть нашей государственнической стратегии, которая приближает нас к Европе”, – написал Порошенко.

Смотрим Конституцию Украины (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр):
Документ 254к/96-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.09.2016, підстава - 1401-VIII

- Т.е. после 30.09.2016 никаких изменений в Конституцию не вносилось.
- В тексте ее абсолютно не встречаются ни "ЄС", ни "НАТО".
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 18:04

и як це вплынуло на ВВП? на "добробут" Громодян? О чем это? Есть давняя поговорка 3,14еть не мешки таскать.... Наверное курить что то начал или его ПИАРЩИКИ...

Есть еще классный анекдот про разных зверят и медвежонка, когда зверята хвастались что у кого есть, а у медвежонка ничего не было и он разнервничелся когда пришла его очередь. И сказал: Да я, Да у меня, Да я вам щас всем 3,14ы дам....

Как то это в плане достижений похожая ситуация.... Еще есть ДОСЯГНЕННЯ. 10млн украинец уехал на заработки с огромным шансом что не вернется. И т.д. (((
shkarapet
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