Президент України Петро Порошенко створив список головних перемог українців у 2018 році.
Дивися повний текст Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 січ, 2019 15:13
Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео).
Додано: Вів 08 січ, 2019 15:16
Эй, а где здесь место обычным людям?
С таким перечнем, еще приватизированную квартиру СБУшником за 6 000 000 грн. запишите в достижения..
Додано: Вів 08 січ, 2019 15:24
я не знал что он столько сделал для нашей Родины. хоть пенсию получать не буду и долг за отопление растет но все равно за него голосовать буду
Додано: Вів 08 січ, 2019 15:52
Да достижения поражают "утверждение приветствие “Слава Украине! Героям Слава!” наверно самое главное А про Томос, как же без Томоса ....?
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:49
Порошенко назвал достижения Украины за 2018 год (видео)
Смотрим Конституцию Украины (
- Т.е. после 30.09.2016 никаких изменений в Конституцию не вносилось.
- В тексте ее абсолютно не встречаются ни "ЄС", ни "НАТО".
Додано: Вів 08 січ, 2019 18:04
и як це вплынуло на ВВП? на "добробут" Громодян? О чем это? Есть давняя поговорка 3,14еть не мешки таскать.... Наверное курить что то начал или его ПИАРЩИКИ...
Есть еще классный анекдот про разных зверят и медвежонка, когда зверята хвастались что у кого есть, а у медвежонка ничего не было и он разнервничелся когда пришла его очередь. И сказал: Да я, Да у меня, Да я вам щас всем 3,14ы дам....
Как то это в плане достижений похожая ситуация.... Еще есть ДОСЯГНЕННЯ. 10млн украинец уехал на заработки с огромным шансом что не вернется. И т.д. (((
|