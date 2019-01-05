Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

Додано: Вів 08 січ, 2019 18:04

и як це вплынуло на ВВП? на "добробут" Громодян? О чем это? Есть давняя поговорка 3,14еть не мешки таскать.... Наверное курить что то начал или его ПИАРЩИКИ...



Есть еще классный анекдот про разных зверят и медвежонка, когда зверята хвастались что у кого есть, а у медвежонка ничего не было и он разнервничелся когда пришла его очередь. И сказал: Да я, Да у меня, Да я вам щас всем 3,14ы дам....



Как то это в плане достижений похожая ситуация.... Еще есть ДОСЯГНЕННЯ. 10млн украинец уехал на заработки с огромным шансом что не вернется. И т.д. (((