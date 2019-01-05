Президент України Петро Порошенко створив список головних перемог українців у 2018 році.
Дивися повний текст Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео).
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Додано: Вів 08 січ, 2019 15:13
Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео).
Додано: Вів 08 січ, 2019 15:16
Эй, а где здесь место обычным людям?
С таким перечнем, еще приватизированную квартиру СБУшником за 6 000 000 грн. запишите в достижения..
Додано: Вів 08 січ, 2019 15:24
я не знал что он столько сделал для нашей Родины. хоть пенсию получать не буду и долг за отопление растет но все равно за него голосовать буду
Додано: Вів 08 січ, 2019 15:52
Да достижения поражают "утверждение приветствие “Слава Украине! Героям Слава!” наверно самое главное А про Томос, как же без Томоса ....?
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:49
Порошенко назвал достижения Украины за 2018 год (видео)
Смотрим Конституцию Украины (
- Т.е. после 30.09.2016 никаких изменений в Конституцию не вносилось.
- В тексте ее абсолютно не встречаются ни "ЄС", ни "НАТО".
Додано: Вів 08 січ, 2019 18:04
и як це вплынуло на ВВП? на "добробут" Громодян? О чем это? Есть давняя поговорка 3,14еть не мешки таскать.... Наверное курить что то начал или его ПИАРЩИКИ...
Есть еще классный анекдот про разных зверят и медвежонка, когда зверята хвастались что у кого есть, а у медвежонка ничего не было и он разнервничелся когда пришла его очередь. И сказал: Да я, Да у меня, Да я вам щас всем 3,14ы дам....
Как то это в плане достижений похожая ситуация.... Еще есть ДОСЯГНЕННЯ. 10млн украинец уехал на заработки с огромным шансом что не вернется. И т.д. (((
Додано: Сер 09 січ, 2019 09:34
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
Сомнительные достижения. Разрыв договора с РФ и выход из СНГ только минус для экономики. Дружба с ЕС вернула торговлю на 2013 год без перспектив серьёзного увеличения из-за квот. При СССР на каждом заборе было написано "Слава КПСС", и чем это закончилось.
Додано: Сер 09 січ, 2019 11:20
Порошенко не здав Україну москалям, і це саме головне. А зарплата росте в тих, хто працює, а не ниє і чекає подачок від держави.
Додано: Сер 09 січ, 2019 11:30
досягнення Пороха що ми відділилися від совка і продовжуаємо відділятися рухаючись до цивілізації, це не простий і не швидкий процес але він почався! а ті хто хоче все і відразу - неотримає нічого і ніколи
Додано: Сер 09 січ, 2019 11:53
Я не хочу все и сразу и прекрасно понимаю, что путь к цивилизации тернист и долог.
Но я лично вижу, что мы свернули с тропинки в цивилизацию и идем прямо по линии раздела между цивилизацией и средневековьем. Более того, мы немного хромаем на ту ногу, которая ближе к средневековью и я боюсь, что споткнемся и свалимся именно на эту сторону. Одно только паломничество всей верхушки власти в Стамбул за томосом через пару дней после окончания ВП - это серьезная заявка на длинный шаг в сторону ОТ цивилизации.
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