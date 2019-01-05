Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:15
Imp написав:
Я не хочу все и сразу и прекрасно понимаю, что путь к цивилизации тернист и долог.
Но я лично вижу, что мы свернули с тропинки в цивилизацию и идем прямо по линии раздела между цивилизацией и средневековьем. Более того, мы немного хромаем на ту ногу, которая ближе к средневековью и я боюсь, что споткнемся и свалимся именно на эту сторону.
Точно, точно - ЄС виник в середньовіччі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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