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Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Додано: Сер 09 січ, 2019 12:15
Imp написав:
Я не хочу все и сразу и прекрасно понимаю, что путь к цивилизации тернист и долог.
Но я лично вижу, что мы свернули с тропинки в цивилизацию и идем прямо по линии раздела между цивилизацией и средневековьем. Более того, мы немного хромаем на ту ногу, которая ближе к средневековью и я боюсь, что споткнемся и свалимся именно на эту сторону.
Точно, точно - ЄС виник в середньовіччі.
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lapay
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Додано: Сер 09 січ, 2019 12:46
Imp написав:
всей верхушки власти в Стамбул за томосом
нарика тоже к верхушке относите?
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sequence
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Додано: Сер 09 січ, 2019 12:53
olexiy_ogryzko написав:
Порошенко не здав Україну москалям, і це саме головне. А зарплата росте в тих, хто працює, а не ниє і чекає подачок від держави.
Что значит "не сдал"? Они дальше не пошли, а он при чем?
Т.е. те, кто получает в этой стране многомиллионные зарплаты это работники, а десять-двадцать тысяч бездельник?
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shapo
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Додано: Сер 09 січ, 2019 12:57
lapay написав:
Точно, точно - ЄС виник в середньовіччі.
ЕС в речах Порошенко примерно то же что и коммунизим в речах Хрущева 57 лет назад - так же эфемерен и также недостижим для Украины.
Хотя в отличие от коммунизма его можно увидеть и понять, что это просто наднациональная бюрократия которая давно не встречается на ура многими вступившими в нее странами что и показал уход Великобритании.
Да и в многих остальных странах ЕС идут центробежные процессы которые ускорятся после предстоящих выборах.
И только для Украины Порошенко ЕС и НАТО это икона на которую нужно непрерывно молиться.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 13:10
shapo написав:
Да и в многих остальных странах ЕС идут центробежные процессы которые ускорятся после предстоящих выборах.
И только для Украины Порошенко ЕС и НАТО это икона на которую нужно непрерывно молиться.
Путя кожен день на це молиться, навіть гроші дає різним ботам і фрікам, а воно все одно не валиться і не валиться. Якби нам не побачити інший розвал, дещо північніше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Сер 09 січ, 2019 13:52
Imp написав:
Но я лично вижу, что мы свернули с тропинки в цивилизацию и идем прямо по линии раздела между цивилизацией и средневековьем. Более того, мы немного хромаем на ту ногу, которая ближе к средневековью и я боюсь, что споткнемся и свалимся именно на эту сторону. Одно только паломничество всей верхушки власти в Стамбул за томосом через пару дней после окончания ВП - это серьезная заявка на длинный шаг в сторону ОТ цивилизации.
т.е. рф и рпц это цивилизация, а европа и своя православная церковь это средневековье?
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Додано: Сер 09 січ, 2019 13:53
Ну и достижения!!! Славимо Петра и его святоликую лучезарную команду, !!!
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qas
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Додано: Сер 09 січ, 2019 13:57
olexiy_ogryzko, ты працюй працюй ... работа в украине дурачков любит... кто то обесценивает твой труд ежедневно ... но ты усердней працюй, больше часов в сутки, можешь две упряжки надеть сразу!!!
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