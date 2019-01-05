нарика тоже к верхушке относите?
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Додано: Сер 09 січ, 2019 12:46
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:53
Что значит "не сдал"? Они дальше не пошли, а он при чем?
Т.е. те, кто получает в этой стране многомиллионные зарплаты это работники, а десять-двадцать тысяч бездельник?
В игноре Kart, Sommer
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:57
ЕС в речах Порошенко примерно то же что и коммунизим в речах Хрущева 57 лет назад - так же эфемерен и также недостижим для Украины.
Хотя в отличие от коммунизма его можно увидеть и понять, что это просто наднациональная бюрократия которая давно не встречается на ура многими вступившими в нее странами что и показал уход Великобритании.
Да и в многих остальных странах ЕС идут центробежные процессы которые ускорятся после предстоящих выборах.
И только для Украины Порошенко ЕС и НАТО это икона на которую нужно непрерывно молиться.
В игноре Kart, Sommer
Додано: Сер 09 січ, 2019 13:10
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
Путя кожен день на це молиться, навіть гроші дає різним ботам і фрікам, а воно все одно не валиться і не валиться. Якби нам не побачити інший розвал, дещо північніше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 09 січ, 2019 13:52
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
т.е. рф и рпц это цивилизация, а европа и своя православная церковь это средневековье?
Додано: Сер 09 січ, 2019 14:39
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
Вступлю в вашу беседу, цитирую конституцию "Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави" и это правильно. Вопрос чем занимаются наши "товарищи" в рабочее время и каким они там боком ? Может все же оставить религию верующим, я уж молчу что не все набожны + граждане Украины исповедуют разные религии и их направления. Может лучше все же экономикой занялся бы, и не своей, а страны (у него то все впоряде, только успевает декларировать, а вот у граждан тех что попроще как бы наоборот). Но судя по всему там, с экономикой, как бы не очень, посему Томос самое то, тут с песнями и плясками. Ведь кроме безвиза и Томоса больше то вспомнить нечего, а и то и другое скажем в позитиве для части населения и не факт что большей, скорее меньшей.
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:00
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
зачем? я задал простой вопрос:
а вы зачем-то про экономику, безвиз, рабочее время и томос.
может вы считаете, что доминирующая церковь в нашем государстве должна быть под управлением недружественной нам страны? вы считаете такое влияние не существенным?
или европа, по сравнению с рф недостаточно цивилизована?
вы очень сильно ошибаетесь насчёт своей оценки влияния церкви на общество.
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:13
На что молится Путин - Бог его знает. А вот пан Президент, проводя в целом антироссийскую политику, как это не парадоксально, заслуживает несомненного одобрения со стороны всех здравомыслящих россиян. Отдаляя наши страны друг от друга, он делает невозможным какую-либо интеграцию не только в ближайшей, но и в отдаленной перспективе. А поскольку такая интеграция всегда шла исключительно за счет РСФСР/РФ, то ее невозможность МОЖНО ТОЛЬКО ПРИВЕТСТВОВАТЬ (без иронии). Дай Бог ему здоровья и избрания на 2-ой срок - только с ним российско-украинские отношения смогут пройти точку невозврата, уподобившись российско-польским/литовским - стабильно плохим и абсолютно предсказуемым.
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:16
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
Вот вы сами ответили, а то там про единение и все такое, борьба за электорат Только может этот электорат сам определится куда ходить и кого слушать, надоели эти поводыри, там где нужно их нет, где не просят там повернуться негде, устроили шоу.
Кстати есть факты антиукраинской деятельности УПЦ МП, я не с издевкой, просто я не слышал но это не значит что их не было ?
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:40
1)Выход Великобритании из ЕС это что?
2) Кого Путин нанял для этого?
3) Когда Украину ждут в ЕС?
В игноре Kart, Sommer
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