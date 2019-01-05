Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

Додано: Сер 09 січ, 2019 14:39

Pegasmaster написав: т.е. рф и рпц это цивилизация, а европа и своя православная церковь это средневековье? т.е. рф и рпц это цивилизация, а европа и своя православная церковь это средневековье?

Вступлю в вашу беседу, цитирую конституцию "Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави" и это правильно. Вопрос чем занимаются наши "товарищи" в рабочее время и каким они там боком ? Может все же оставить религию верующим, я уж молчу что не все набожны + граждане Украины исповедуют разные религии и их направления. Может лучше все же экономикой занялся бы, и не своей, а страны (у него то все впоряде, только успевает декларировать, а вот у граждан тех что попроще как бы наоборот). Но судя по всему там, с экономикой, как бы не очень, посему Томос самое то, тут с песнями и плясками. Ведь кроме безвиза и Томоса больше то вспомнить нечего, а и то и другое скажем в позитиве для части населения и не факт что большей, скорее меньшей.