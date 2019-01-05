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Порошенко назвав досягнення
України за 2018 рік (відео)

Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:46

  Imp написав: всей верхушки власти в Стамбул за томосом
нарика тоже к верхушке относите?
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:53

  olexiy_ogryzko написав:Порошенко не здав Україну москалям, і це саме головне. А зарплата росте в тих, хто працює, а не ниє і чекає подачок від держави.


Что значит "не сдал"? Они дальше не пошли, а он при чем?
Т.е. те, кто получает в этой стране многомиллионные зарплаты это работники, а десять-двадцать тысяч бездельник?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:57

  lapay написав:Точно, точно - ЄС виник в середньовіччі. :)


ЕС в речах Порошенко примерно то же что и коммунизим в речах Хрущева 57 лет назад - так же эфемерен и также недостижим для Украины.
Хотя в отличие от коммунизма его можно увидеть и понять, что это просто наднациональная бюрократия которая давно не встречается на ура многими вступившими в нее странами что и показал уход Великобритании.
Да и в многих остальных странах ЕС идут центробежные процессы которые ускорятся после предстоящих выборах.
И только для Украины Порошенко ЕС и НАТО это икона на которую нужно непрерывно молиться.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 13:10

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  shapo написав:Да и в многих остальных странах ЕС идут центробежные процессы которые ускорятся после предстоящих выборах.
И только для Украины Порошенко ЕС и НАТО это икона на которую нужно непрерывно молиться.

Путя кожен день на це молиться, навіть гроші дає різним ботам і фрікам, а воно все одно не валиться і не валиться. Якби нам не побачити інший розвал, дещо північніше. :)
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 13:52

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  Imp написав:Но я лично вижу, что мы свернули с тропинки в цивилизацию и идем прямо по линии раздела между цивилизацией и средневековьем. Более того, мы немного хромаем на ту ногу, которая ближе к средневековью и я боюсь, что споткнемся и свалимся именно на эту сторону. Одно только паломничество всей верхушки власти в Стамбул за томосом через пару дней после окончания ВП - это серьезная заявка на длинный шаг в сторону ОТ цивилизации.

т.е. рф и рпц это цивилизация, а европа и своя православная церковь это средневековье?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 14:39

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  Pegasmaster написав:т.е. рф и рпц это цивилизация, а европа и своя православная церковь это средневековье?


Вступлю в вашу беседу, цитирую конституцию "Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави" и это правильно. Вопрос чем занимаются наши "товарищи" в рабочее время и каким они там боком ? Может все же оставить религию верующим, я уж молчу что не все набожны + граждане Украины исповедуют разные религии и их направления. Может лучше все же экономикой занялся бы, и не своей, а страны (у него то все впоряде, только успевает декларировать, а вот у граждан тех что попроще как бы наоборот). Но судя по всему там, с экономикой, как бы не очень, посему Томос самое то, тут с песнями и плясками. Ведь кроме безвиза и Томоса больше то вспомнить нечего, а и то и другое скажем в позитиве для части населения и не факт что большей, скорее меньшей.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:00

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  Igorten написав:Вступлю в вашу беседу

зачем? я задал простой вопрос:
  Pegasmaster написав:т.е. рф и рпц это цивилизация, а европа и своя православная церковь это средневековье?

а вы зачем-то про экономику, безвиз, рабочее время и томос.
может вы считаете, что доминирующая церковь в нашем государстве должна быть под управлением недружественной нам страны? вы считаете такое влияние не существенным?
или европа, по сравнению с рф недостаточно цивилизована?
вы очень сильно ошибаетесь насчёт своей оценки влияния церкви на общество.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:13

  lapay написав:
  shapo написав:Да и в многих остальных странах ЕС идут центробежные процессы которые ускорятся после предстоящих выборах.
И только для Украины Порошенко ЕС и НАТО это икона на которую нужно непрерывно молиться.

Путя кожен день на це молиться, навіть гроші дає різним ботам і фрікам, а воно все одно не валиться і не валиться. Якби нам не побачити інший розвал, дещо північніше. :)

На что молится Путин - Бог его знает. А вот пан Президент, проводя в целом антироссийскую политику, как это не парадоксально, заслуживает несомненного одобрения со стороны всех здравомыслящих россиян. Отдаляя наши страны друг от друга, он делает невозможным какую-либо интеграцию не только в ближайшей, но и в отдаленной перспективе. А поскольку такая интеграция всегда шла исключительно за счет РСФСР/РФ, то ее невозможность МОЖНО ТОЛЬКО ПРИВЕТСТВОВАТЬ (без иронии). Дай Бог ему здоровья и избрания на 2-ой срок - только с ним российско-украинские отношения смогут пройти точку невозврата, уподобившись российско-польским/литовским - стабильно плохим и абсолютно предсказуемым.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:16

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  Pegasmaster написав:вы очень сильно ошибаетесь насчёт своей оценки влияния церкви на общество


Вот вы сами ответили, а то там про единение и все такое, борьба за электорат :) Только может этот электорат сам определится куда ходить и кого слушать, надоели эти поводыри, там где нужно их нет, где не просят там повернуться негде, устроили шоу.

Кстати есть факты антиукраинской деятельности УПЦ МП, я не с издевкой, просто я не слышал но это не значит что их не было ?
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  lapay написав:Путя кожен день на це молиться, навіть гроші дає різним ботам і фрікам, а воно все одно не валиться і не валиться. Якби нам не побачити інший розвал, дещо північніше. :)

1)Выход Великобритании из ЕС это что?
2) Кого Путин нанял для этого?
3) Когда Украину ждут в ЕС?
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