Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Igorten написав:Только может этот электорат сам определится куда ходить и кого слушать, надоели эти поводыри, там где нужно их нет, где не просят там повернуться негде, устроили шоу.
я бы не хотел, чтобы руководитель очень влиятельной религиозной организации недружественной нам страны агитировал и насаждал своё мнение в моей стране. кстати, практически полное согласие действий и мнений руководителя рпц с президентом рф у электората в рф не вызывает протестов.
Igorten написав:Кстати есть факты антиукраинской деятельности УПЦ МП, я не с издевкой, просто я не слышал но это не значит что их не было ?
shapo написав:1)Выход Великобритании из ЕС это что? 2) Кого Путин нанял для этого? 3) Когда Украину ждут в ЕС?
А вона вже вийшла? Цілком може бути і новий референдум на камбек. Є еволюційні зміни, є антиеволюційні флуктуації, типу Трампа чи Брекзіта. З часом ці помилки виправляются. Україну чекають в ЄС після виконання нами вимог Асоціації.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...