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Порошенко назвав досягнення
України за 2018 рік (відео)

Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:43

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  Igorten написав:Только может этот электорат сам определится куда ходить и кого слушать, надоели эти поводыри, там где нужно их нет, где не просят там повернуться негде, устроили шоу.

я бы не хотел, чтобы руководитель очень влиятельной религиозной организации недружественной нам страны агитировал и насаждал своё мнение в моей стране.
кстати, практически полное согласие действий и мнений руководителя рпц с президентом рф у электората в рф не вызывает протестов.
  Igorten написав:Кстати есть факты антиукраинской деятельности УПЦ МП, я не с издевкой, просто я не слышал но это не значит что их не было ?

на ютубе и в гугле масса материалов по этой теме.
Pegasmaster
 
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Смешно будет когда порох -клоуну выборы проиграет
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:04

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  Pegasmaster написав:на ютубе и в гугле масса материалов по этой теме.

Был бы благодарен за ссылки, я с первого захода не обнаружил.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:12

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  shapo написав:1)Выход Великобритании из ЕС это что?
2) Кого Путин нанял для этого?
3) Когда Украину ждут в ЕС?

А вона вже вийшла? Цілком може бути і новий референдум на камбек. Є еволюційні зміни, є антиеволюційні флуктуації, типу Трампа чи Брекзіта. З часом ці помилки виправляются.
Україну чекають в ЄС після виконання нами вимог Асоціації.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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