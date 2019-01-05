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Порошенко назвав досягнення
України за 2018 рік (відео)

Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:00

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  shapo написав:И почему президент Украины нарушает собственную Конституции по которой религия отделена от государства и это точно не его дело?
Остальные проблемы в стране уже решены?

кому вы задаёте эти вопросы? порошенко? он не читает этот форум.
можете, кстати, путену задать те же вопросы.
интересно, мирился бы путен с влиянием на народ рф через находящуюся в рф церковь враждебного государства?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:18

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  shapo написав:Этот подойдет
https://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887 - When is the UK due to leave the EU?
For the UK to leave the EU it had to invoke Article 50 of the Lisbon Treaty which gives the two sides two years to agree the terms of the split. Theresa May triggered this process on 29 March, 2017, meaning the UK is scheduled to leave at 11pm UK time on Friday, 29 March 2019. A European court has ruled that the UK can decide to stop the process. Alternatively it can be extended if all 28 EU members agree, but at the moment all sides are focusing on that date as being the key one, and Theresa May has put it into British law.

Чим ближче буде ця дата, тим більш масштабними будуть мітинга за ЄС, адже процес можна зупинити. Навіть якщо вийдуть - життя змусить повернутись, бо вигоди набагато менше за втрати.
  shapo написав:Серьезно? И как можно посчитать бажаючих виїхати?

http://worldcrisis.ru/crisis/3250855
  shapo написав:Ассоциация есть у многих стран, включая тех что не в европе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BE%D0%BC
Им всем пообещали членство в ЕС или для Украины это прописано отдельной строкой?

Ну, і що там, по посиланню? Всі європейські країни, які підписали Асоціацію в дев'яності, вже в ЄС, ми, разом з Молдовою і Грузією, на черзі, ще балканські країни, які підписали Асоціацію раніше за нас, то вони в черзі до ЄС і стоять ближче до мети.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:20

  shapo написав:И почему президент Украины нарушает собственную Конституции по которой религия отделена от государства и это точно не его дело?
Остальные проблемы в стране уже решены?


  Pegasmaster написав:кому вы задаёте эти вопросы? порошенко? он не читает этот форум.


Вопрос задан Вам как человеку считающему это достижением президента Украины за прошедшие 5 лет


  Pegasmaster написав:можете, кстати, путену задать те же вопросы.
интересно, мирился бы путен с влиянием на народ рф через находящуюся в рф церковь враждебного государства?


Я живу в Украине и РФ меня не интересует. А вот что же сделал ее президент за 5 лет, тем более он хочет еще раз пере избраться на эту должность,гораздо интереснее.
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:28

  lapay написав:Чим ближче буде ця дата, тим більш масштабними будуть мітинга за ЄС, адже процес можна зупинити. Навіть якщо вийдуть - життя змусить повернутись, бо вигоди набагато менше за втрати.


Неужели в Лондоне будет Майдан?
Вы бы лучше рассказали что будет в Украине через 3 месяца, а британцы без вас разберутся


  shapo написав:Серьезно? И как можно посчитать бажаючих виїхати?


  lapay написав:http://worldcrisis.ru/crisis/3250855


Это не те социологи которые предрекали Трампу проигрыш?

  lapay написав:Ну, і що там, по посиланню? Всі європейські країни, які підписали Асоціацію в дев'яності, вже в ЄС, ми, разом з Молдовою і Грузією, на черзі, ще балканські країни, які підписали Асоціацію раніше за нас, то вони в черзі до ЄС і стоять ближче до мети.


И кто эту очередь определяет?
Сколько Турция в ней стоит?
А страны Магриба подписавшие ее раньше Украины тоже вступят в ЕС вместе с Египтом?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:42

  shapo написав:Неужели в Лондоне будет Майдан?
Вы бы лучше рассказали что будет в Украине через 3 месяца, а британцы без вас разберутся

Може буде, може не буде. Брекзіт вже обвалив фунт, і проблеми тільки зростають, в тому числі і з острівними провінціями.
Через 3 місяці будуть вибори, які не зупинить навіть Майдан. :)

  shapo написав:Это не те социологи которые предрекали Трампу проигрыш?

Він і програв, по кількості голосів. ;)
И кто эту очередь определяет?
Сколько Турция в ней стоит?
А страны Магриба подписавшие ее раньше Украины тоже вступят в ЕС вместе с Египтом?

Чергу визначає виконання країною вимог ЄС. Туреччина їх не виконала, і не отримала безвіз, інші не європейські країни.
Востаннє редагувалось lapay в Сер 09 січ, 2019 17:46, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:43

Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)

  shapo написав:Вопрос задан Вам как человеку считающему это достижением президента Украины за прошедшие 5 лет

да не вопрос :) я считаю, что порох правильно продавил вопрос томоса.
ни один президент не будет терпеть влиятельную церковь другого (тем более враждебного) государства в своей стране! ни путен, ни порох, ни трамп и никакой другой!
не надо рассказывать сказки про "невмешательство" и "отделена от государства".
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:55

  Pegasmaster написав:да не вопрос я считаю, что порох правильно продавил вопрос томоса.
ни один президент не будет терпеть влиятельную церковь другого (тем более враждебного) государства в своей стране! ни путен, ни порох, ни трамп и никакой другой!


А что изменилось на сегодня? Куда делась УПЦ МП и 12092 прихода, читал перешло аж 40 за месяц, в основном сельские. К чему здесь терпение Порошенко или Трампа?
И раньше была себе вполне независимая УПЦ Киевского патриархата, куда ходили несколько миллионов человек? И что поменялось? Стало Митрополия, рангом ниже, признанная Константинопольским, будет Греческим, возможно Румынским патриархатом.
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