кому вы задаёте эти вопросы? порошенко? он не читает этот форум.
можете, кстати, путену задать те же вопросы.
интересно, мирился бы путен с влиянием на народ рф через находящуюся в рф церковь враждебного государства?
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Додано: Сер 09 січ, 2019 17:00
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
кому вы задаёте эти вопросы? порошенко? он не читает этот форум.
можете, кстати, путену задать те же вопросы.
интересно, мирился бы путен с влиянием на народ рф через находящуюся в рф церковь враждебного государства?
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:18
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
Чим ближче буде ця дата, тим більш масштабними будуть мітинга за ЄС, адже процес можна зупинити. Навіть якщо вийдуть - життя змусить повернутись, бо вигоди набагато менше за втрати.
Ну, і що там, по посиланню? Всі європейські країни, які підписали Асоціацію в дев'яності, вже в ЄС, ми, разом з Молдовою і Грузією, на черзі, ще балканські країни, які підписали Асоціацію раніше за нас, то вони в черзі до ЄС і стоять ближче до мети.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:20
Вопрос задан Вам как человеку считающему это достижением президента Украины за прошедшие 5 лет
Я живу в Украине и РФ меня не интересует. А вот что же сделал ее президент за 5 лет, тем более он хочет еще раз пере избраться на эту должность,гораздо интереснее.
В игноре Kart, Sommer
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:28
Неужели в Лондоне будет Майдан?
Вы бы лучше рассказали что будет в Украине через 3 месяца, а британцы без вас разберутся
Это не те социологи которые предрекали Трампу проигрыш?
И кто эту очередь определяет?
Сколько Турция в ней стоит?
А страны Магриба подписавшие ее раньше Украины тоже вступят в ЕС вместе с Египтом?
В игноре Kart, Sommer
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:42
Може буде, може не буде. Брекзіт вже обвалив фунт, і проблеми тільки зростають, в тому числі і з острівними провінціями.
Через 3 місяці будуть вибори, які не зупинить навіть Майдан.
Він і програв, по кількості голосів.
Чергу визначає виконання країною вимог ЄС. Туреччина їх не виконала, і не отримала безвіз, інші не європейські країни.
Востаннє редагувалось lapay в Сер 09 січ, 2019 17:46, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:43
Re: Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео)
да не вопрос я считаю, что порох правильно продавил вопрос томоса.
ни один президент не будет терпеть влиятельную церковь другого (тем более враждебного) государства в своей стране! ни путен, ни порох, ни трамп и никакой другой!
не надо рассказывать сказки про "невмешательство" и "отделена от государства".
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:55
А что изменилось на сегодня? Куда делась УПЦ МП и 12092 прихода, читал перешло аж 40 за месяц, в основном сельские. К чему здесь терпение Порошенко или Трампа?
И раньше была себе вполне независимая УПЦ Киевского патриархата, куда ходили несколько миллионов человек? И что поменялось? Стало Митрополия, рангом ниже, признанная Константинопольским, будет Греческим, возможно Румынским патриархатом.
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